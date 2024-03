Madagascar: Entrepreneuriat - Une boulangère malgache brille aux États-Unis

Voahangy Rasetarinera a décroché des contrats de tartes et de gâteaux avec de grandes entreprises américaines. Récemment, Tesla, la société d'Elon Musk, lui a passé une commande de quatre mille unités.

Voahangy Rasetarinera et sa famille vivent aux États-Unis depuis 1997. Ils résident à San José, dans la Silicon Valley en Californie, où sont implantées de grandes entreprises telles que Google, Apple, LinkedIn, Facebook, Amazon et Tesla. Voahangy Rasetarinera est boulangère et a ouvert « The Giving Pies » en 2017.

Le 14 février dernier, son entreprise a décroché un contrat avec Tesla, la société du multimilliardaire américain Elon Musk, qui lui a commandé quatre mille tartes d'une valeur de 16 000 dollars, à livrer les 20 et 22 février derniers. La société n'a pas versé les avances convenues et a même annulé la commande. La propriétaire de « The Giving Pies » a exprimé sa frustration sur Instagram. « Nous avons investi 2 000 dollars pour cette importante commande, ce qui peut sembler peu pour une grande entreprise, mais est très important pour notre petite entreprise, alors qu'ils ont annulé leur commande », confie-t-elle.

« The Giving Pies » a dû acheter des ingrédients supplémentaires, augmenter le personnel et décliner d'autres commandes pour honorer sa plus grande commande, celle avec Tesla. L'incident de Voahangy Rasetarinera a été relayé par la presse locale américaine et les réseaux sociaux, et sous la pression de l'attention médiatique, Elon Musk a remboursé 2 000 dollars de dommages et intérêts pour les désagréments causés à « The Giving Pies » et a passé une nouvelle commande de trois mille tartes à livrer au début du mois de mars.

%

Succès

La communauté de sa ville ainsi que des soutiens venant d'autres pays ont afflué, témoignant leur sympathie envers la boulangère malgache lors de cette controverse qui a marqué sa vie entrepreneuriale. Voahangy Rasetarinera a été assistante de direction par le passé. Elle a commencé à préparer ses petites tartes dans sa cuisine et les a d'abord livrées aux étudiants de l'université de Stanford. Les petites tartes, produit phare de l'entreprise, ont gagné en popularité dans sa ville par la suite. « Il y a de la concurrence, mais chacun a sa part de marché. Le secret de mes petites tartes réside dans la variété des parfums et surtout dans leur faible teneur en sucre. Trente-cinq parfums différents pour mes tartes. Les Américains aiment les choses sucrées, mais étonnamment, ils raffolent de mes tartes peu sucrées », explique la boulangère.

Une tarte est vendue à 2,90$ plus une taxe de vente de 9,375%. La dimension caritative de son entreprise attire également les Américains, ce qui lui vaut de fréquentes apparitions sur les chaînes locales et accroît sa notoriété. Ce sont les clients et les entreprises qui viennent à elle, car Voahangy Rasetarinera n'a pas le temps de faire du démarchage commercial pour ses produits.