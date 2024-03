Madagascar: Jeux africains - Athlètes et membres de délégation sensibilisés sur le dopage

Dans quatre jours, la XIIIe édition des Jeux africains s'ouvrira à Accra, au Ghana, du 8 au 23 mars. Les athlètes et les membres de la délégation qui s'envolera pour le Ghana, ont suivi une formation sur la lutte contre le dopage, vendredi, à l'Académie nationale des sports Ampefiloha.

Partant des trois valeurs de base de l'Agence mondiale antidopage (AMA) que sont l'intégrité, l'ouverture et l'excellence, l'objectif de cette sensibilisation est un monde où tous les sportifs peuvent participer dans un environnement sans dopage. La lutte contre le dopage vise à protéger la santé des athlètes, en particulier celle des « athlètes propres », et à préserver les effets bénéfiques obtenus dans la pratique du sport. En ayant recours à des substances ou méthodes interdites, ceux qui se dopent se mettent en danger et nuisent à leur santé.

Les Dr Rado Rakotomanga et Bianca Robert ont dirigé la séance de sensibilisation. De nombreux sujets y ont été abordés, entre autres, la méthode de sensibilisation sur la lutte anti-dopage, la liste des produits dopants, les effets néfastes de l'utilisation du dopage, les procédures à suivre, la sélection des athlètes à contrôler (par classement, par tirage au sort ou ciblé). Bianca Robert a expliqué « qu'il ne faut pas avoir peur du contrôle car il est bénéfique aux meilleurs ».

Rado Rakotomanga, pour sa part, a souligné « que la formation a pour but de sensibiliser les dirigeants sportifs et les athlètes sur la lutte contre le dopage. Nous leur avons expliqué ce qu'est le contrôle anti-dopage, les instances contre le dopage, les substances dopantes et la nutrition ».

Lors de la formation, les deux responsables ont affirmé qu'aucun athlète malgache n'a été testé positif pour le moment.

La prise de conscience, au niveau international, s'est concrétisée par la création de l'AMA, en novembre 1999. Cela prouve la nécessité d'intensifier la lutte antidopage dans le milieu sportif et d'en améliorer l'efficacité, de protéger les athlètes face aux risques multiples pour la santé du sportif et aux risques pour la société. Car la pratique sportive participe à l'éducation des jeunes donc à l'avenir de la société.