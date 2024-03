Madagascar: Coopération - L'AFD réaffirme son soutien au développement

Un voyage rempli, c'est ce qu'a été la visite de Rémy Rioux, directeur général de l'Agence Française de Développement (AFD), à Madagascar, pendant trois jours, du 29 février au 2 mars. Lors de sa première visite de l'île en tant que directeur de l'AFD, Rémy Rioux a fait un carton plein avec des rencontres avec des hauts responsables de l'État malgache, ponctuées par la signature de conventions sur trois grands projets d'envergure nationale. «Je me réjouis de conclure ce déplacement régional à Madagascar, qui m'a permis de rencontrer de nombreux acteurs et partenaires issus de la société civile, du secteur privé ou d'institutions publiques, et d'aller avec eux sur le terrain», explique-t-il, samedi dernier à Ambohijatovo, lors d'une conférence de presse pour faire le bilan de sa visite avant son départ.

Le premier étant un projet de quarante-neuf millions d'euros en faveur du développement des villes d'équilibre et de rééquilibrage territorial (PADEVE 2). Le second, le «Talaky be», est un projet de quatorze millions d'euros sur fonds délégués de l'Union européenne pour renforcer l'adaptation de l'agriculture et la résilience des communautés face au changement climatique. Et le troisième, qui est un projet d'amélioration de la productivité et de renforcement de la résilience des moyens de subsistance des populations en milieu rural (PPRM), est financé à hauteur de vingt-cinq millions d'euros par l'AFD et cofinancé par la Banque mondiale.

Rencontres

Lors d'une rencontre avec le Premier ministre Christian Ntsay, vendredi dernier, le directeur général a pu constater la cohérence de la Politique générale de l'État malgache avec les actions du groupe AFD. Rencontre qui a permis la signature de trois conventions avec un financement à hauteur de quatre-vingt-huit millions d'euros. Cette signature marque la poursuite de la coopération entre Madagascar et le groupe AFD, qui se trouve être un partenaire historique du pays avec une collaboration débutant en 1952 et restant active en permanence.

Lors de cette visite, Rémy Rioux a aussi pu faire un suivi sur terrain des projets dans lesquels l'AFD a investi, comme le projet « Nutri'zaza », le projet « Terre en Mêlée » ainsi que de nombreux projets d'aménagement urbain. À noter que cette visite entre dans le cadre d'une visite régionale du directeur général dans l'océan Indien. Ce dernier a alors réitéré la volonté de l'AFD de poursuivre les actions déjà entreprises avec les autorités malgaches. «Le groupe AFD se met à l'écoute de ces acteurs pour poursuivre et amplifier les actions engagées, identifier conjointement les nouvelles pistes d'intervention et co-construire les solutions du côté des autres», explique Rémy Rioux samedi dernier.