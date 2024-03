Madagascar: Le pays et la Turquie - Un accord de coopération économique signé

Le président Rajoelina a rencontré son homologue turc samedi en marge du Forum diplomatique d'Antalya. Les échanges ont débouché sur la signature d'un accord de coopération bilatérale et commerciale.

Un partenaire de confiance. C'est ainsi que Madagascar considère la Turquie, selon le communiqué de presse publié par la présidence de la République. Une missive qui relate la rencontre bilatérale entre Andry Rajoelina, président de la République, et son homologue turc, Recep Tayyip Erdoğan, en marge du Forum diplomatique d'Antalya, samedi.

La rencontre, qui a duré une trentaine de minutes selon le communiqué de l'institution présidentielle, s'est concentrée sur le renforcement de la coopération bilatérale entre Madagascar et la Turquie. Les échanges ont débouché sur du concret avec la signature d'un accord de coopération économique et commerciale entre la Grande île et la Turquie. Une signature effectuée par Rafaravavitafika Rasata, ministre des Affaires étrangères, et son homologue turc, Hakan Fidan.

Durant cette rencontre, le locataire d'Iavoloha a mis l'accent sur le fait que Madagascar est ouvert à un large éventail de coopération bilatérale. Le tourisme, l'agriculture, la sécurité et la défense, ainsi que la construction et l'infrastructure ont été abordés avec son homologue turc. Le leitmotiv est clair : attirer les investisseurs turcs à venir dans la Grande île.

%

Un tournant

Un accent particulier a d'ailleurs été mis sur le projet d'édification de la nouvelle ville Tanamasoandro, à Imerintsiatosika. Le choix d'encourager les opérateurs turcs à investir à Madagascar, surtout dans le domaine de l'infrastructure, est naturel dans une certaine mesure.

À hauteur de 90 %, la Turquie est le principal fournisseur de matériaux de construction de la Grande île. Les acteurs turcs ont, par ailleurs, déjà quelques mégaprojets à leur actif en Afrique. Il y a, par exemple, Diamniadio, la nouvelle ville du Sénégal. L'accord signé samedi prévoit alors "la mise en place d'une commission mixte économique visant à consolider les échanges commerciaux entre les deux pays", indique la missive de la présidence de la République.

Le communiqué de l'institution présidentielle ajoute que "le gouvernement turc enverra incessamment une liste d'opérateurs turcs qui seront en mesure de soutenir Madagascar dans la construction de la nouvelle ville à Imerintsiatosika". Les relations bilatérales entre Madagascar et la Turquie ont décollé depuis l'installation d'une ambassade turque à Antananarivo, en 2010. Un lien boosté par l'entrée en scène de Turkish Airlines, depuis 2015. S'en est suivi une visite officielle de Recep Tayyip Erdoğan, en janvier 2017.

Depuis, le volume des échanges commerciaux entre les deux pays n'a cessé d'augmenter. Ils ont atteint plus de 100 millions de dollars en 2002. L'initiative de s'engager dans un accord de coopération économique et commerciale malgacho-turc a, du reste, obtenu le feu vert du Conseil des ministres en avril 2023. Selon la présidence de la République, la rencontre Rajoelina - Erdoğan, samedi, en marge du Forum diplomatique d'Antalya, "marque un tournant dans la coopération entre Madagascar et la Turquie".

Ce nouvel élan "se traduira par la prochaine création d'une ambassade de Madagascar à Ankara [capitale de la Turquie] et [l'ouverture] d'un bureau de l'Agence turque de coopération et de développement (TIKA) à Antananarivo", annonce ainsi le communiqué de presse de la présidence de la République. L'ouverture d'une ambassade malgache serait à la demande du président Erdoğan.