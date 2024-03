Madagascar: Karaté / Coupe de Madagascar - Alliance française et AKKA Avaradrano dominent les débats

La Coupe de Madagascar de karaté féminine et juvénile a retrouvé sa splendeur, ce week-end, à Ankorondrano. La première compétition de la saison a été un succès pour l'équipe de la Fédération.

Le gymnase couvert d'Ankorondrano était en effervescence pendant trois jours à l'occasion de la Coupe de Madagascar de karaté féminine et juvénile. Du jamais vu, 961 combattants venant des 18 ligues régionales ont participé à ce premier rendez-vous national de la Fédération malgache de karaté dont la Coupe féminine est une grande nouveauté dans le calendrier de cette instance. La compétition a été dominée par le club de l'Alliance française Antsirabe qui a remporté la première place au classement des médailles.

Ses combattants ont raflé 13 médailles dont 5 en or, 7 d'argent et 1 bronze. Le club a réalisé un beau doublé en kata grâce à Ilias et Antso Nekena, respectivement champion et championne chez les enfants. L'AKKA Avaradrano se trouve à la deuxième position avec 5 médailles d'or, 2 d'argent et 2 de bronze. Hasina, engagée en kumité chez les poussines -20kg, a ouvert le compteur. Avec 4 médailles d'or, 1 d'argent et 1 bronze, le club Kokaju Ambanidia est à la troisième place tandis que Kokaju Tanjombato a arraché la quatrième place.

Les combattants de Tigers Andohalo et MAKAWA central ont terminé 5e et 6e. « Le niveau technique est vraiment encourageant. Les clubs des autres régions ont créé la surprise. Si cela continue, leurs combattants arriveront à surclasser ceux d'Analamanga. Une cinquantaine d'arbitres ont officié les matchs durant lesquels nous avons essayé d'éviter tout problème d'arbitrage. Du côté des enfants, c'était une occasion pour nous de détecter les futurs membres des équipes nationales U, en vue du premier championnat du monde qui se déroulera cette année », a fait savoir le DTN, Sensei Christian Rajaonarison.

Le prochain rendez-vous des karatékas sera fin mars à Mahajanga avec le « Challenge Samy Joh ». « Cette première compétition de la saison a été un succès. La solidarité et le fair-play ont régné tout au long de l'évènement. Un grand séminaire national sur l'esprit du karaté et les nouveaux règlements 2024 a été organisé lors de la première journée. Maintenant, on se concentre sur les Jeux africains puisque deux combattantes seront en lice à Accra et sur l'Assemblée générale de l'UFAK, ce mercredi, pour parler du championnat d'Afrique de l'Est qui se déroulera à domicile en mai », a enchaîné le président de la FMK, Emile Ratefinanahary.