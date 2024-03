Madagascar: Projet Mionjo - Mission de supervision à Taolagnaro jusqu'au 9 mars

La mission de supervision du volet Agriculture du projet Mionjo à Taolagnaro, dans la région Anosy, a débuté hier et se poursuivra jusqu'au 9 mars. Ce projet, axé sur le développement du secteur de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, revêt une importance capitale pour la région. Dirigé par le ministère de la Pêche et de l'Économie bleue (MPEB), le volet pêche se concentre sur l'identification des zones propices à l'installation d'infrastructures telles que des bureaux et des points de vente d'équipements de pêche.

L'objectif principal est d'améliorer les conditions de travail des petits pêcheurs en facilitant l'accès à des équipements modernes et en renforçant la surveillance côtière avec l'utilisation de drones maritimes. Des formations et des initiatives visant à améliorer les pratiques techniques seront également mises en oeuvre. Pour le ministère, soutenir les petits pêcheurs et les communautés locales revêt une importance cruciale pour le développement régional. Cette semaine, le ministre de la Pêche et de l'Économie bleue, Mahatante Paubert, accompagné des responsables du projet Mionjo, effectuera des visites sur le terrain pour évaluer l'avancement des activités et discuter des prochaines étapes à suivre.