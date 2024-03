Afrique: Football / Fenêtre FIFA - Le Burundi, le Botswana et le Rwanda au menu des Barea

Les Barea se préparent pour leurs prochains défis. Des rencontres amicales avec le Burundi, le Botswana et le Rwanda sont au programme pendant la Fenêtre Fifa en mars.

La préparation des Barea de Madagascar pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 est en plein essor. La Fédération Malgache de Football a annoncé que l'équipe nationale accueillera le Burundi, le Botswana et le Rwanda lors de la prochaine fenêtre FIFA le 18 mars prochain. Ces rencontres amicales sont cruciales pour affiner la stratégie et renforcer l'équipe en vue des prochaines échéances. Selon le président de la FMF, Alfred Randriamanampisoa, ces équipes ont été choisies pour offrir aux Barea une préparation de qualité en vue des troisième et quatrième journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Malgré leur classement FIFA inférieur, la Burundi (140e), le Rwanda (133e) et le Botswana (146e) à celui de Madagascar (109e), ces équipes présentent des défis uniques qui aideront à préparer les Barea pour les matchs à venir. Le match amical se déroule sur le sol malgache, offrant ainsi aux fans locaux l'opportunité de soutenir leur équipe nationale. Les Barea comptent sur le soutien fervent de leurs supporters pour les inspirer et les encourager lors de cette journée importante.

11 locaux, 22 expatriés

En parallèle, la préparation de l'équipe pour cette fenêtre FIFA a commencé avec la publication d'une liste élargie de 33 joueurs pré sélectionnés. Cette liste comprend à la fois douze locaux et vingt-deux expatriés, chacun apportant sa propre expertise et son expérience au sein de l'équipe. Le sélectionneur Romuald Rakotondrabe a fait appel à des joueurs expérimentés ainsi qu'à de nouveaux talents pour renforcer l'équipe. La liste élargie comprend des noms tels que Sonny Laiton de l'AJ Auxerre, Teva Gardies du Paris FC, Sayha Seha de l'Olympique de Marseille, Kenny Lala du Stade Brestois et ainsi le retour de Carolus Andriamahitsinoro d'Al Kawkab.

Cependant, certains joueurs notables ne figurent pas dans la liste, notamment Dax Andrianarimanana et Ibrahim Amada. Le sélectionneur devra encore faire des choix difficiles pour établir la liste finale des joueurs qui représenteront Madagascar lors de ces rencontres amicales. En attendant, Madagascar attend avec impatience la proposition commerciale des grandes marques d'équipement sportif pour fournir les tenues des Barea lors des matchs de juin. L'équipe nationale est déterminée à faire honneur à son pays et à ses supporters dans les mois à venir, et espère obtenir des résultats positifs lors des prochains défis qui les attendent.

Heriniaina Samson

Liste des 33 joueurs pré-sélectionnés :

Gardiens de but : Zakanirina Rakotoasimbola (Elgeco Plus), Sonny Laiton (AJ Auxerre), Teva Gardies (Paris FC)

Défenses : Rado Rabemanantsoa (As Fanalamanga), Romain Métanire (Spokane Velocity), Kenny Lala (Stade Brestois 29), Louis Demoleon (Budoni Calcio), Berajo Razafindrabearimianta (St Denis FC), Tantely Randrianiaina (Disciple FC), Fabien Boyer (Js St Pierre), Tony Randriamanampisoa (Elgeco Plus), Aurelien Amourson (Fosa Juniors), Tantely Rabarijaona (CFFA), Kenji Van Boto (PAU Fc), Robin Busset (Stade Nyonnais).

Millieux : Ando Manoelantsoa (Js St Pierre), Marco Ilaimaharitra (RCS Charleroi), Tiavina Rakotoarisoa (Fosa Juniors), Rayan Raveloson (AJ Auxerre), Andy Rakotondrajoa (Disciples FC), Clément Couturier (Swift Hesperange), Baggio Rakotoarisoa (Jeanne d'Arc), Lalaina Rafanomezantsoa (CFFA), Rojolalaina Andriamanjato (St Paul).

Attaquants : Loïc Lapoussin (Union St Gilloise), Sayha Seha (Olympique de Marseille B), Tsiry Randriatsiferana (ST Paul), Arnaud Randrianantenaina (El Gouna), Hakim Abdallah (Dinamo de Bucarest), Tendry Mataniah (Disciples FC), El Hadary Raheriniaina (St Michel United), Carolus Andriamahitsinoro (OHOD), Jean Yvon Razafindrakoto (Elgeco Plus).