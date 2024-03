Afrique: 13es Jeux africains / Tennis de table - Six pongistes débutent la compétition ce jour

Les éliminatoires du tournoi simple de tennis de table se tiennent ce jour à Accra.

C'est parti pour le clan malgache aux Jeux africains d'Accra avec l'entrée en lice des 6 pongistes au Centre International de Conférence. L'état d'esprit est au top et la motivation est là pour ramener des médailles au pays. « Nous nous sommes préparés pour cette compétition, les expatriés sont arrivés; il y a ceux qui ont participé aux Championnats de France et aux Championnats du monde. Le programme a changé à la dernière minute avec le tournoi simple au lieu de par équipe, mais nous restons concentrés mentalement. Dans le tournoi par équipe, nous sommes 5e derrière le Nigéria, la Tunisie, l'Egypte et l'Algérie; cependant nous allons essayer d'améliorer ce classement. En individuel, c'est une occasion pour évaluer le niveau des locaux et surtout des expatriés qui ont été appelés et qui sont très attendus pour nous donner de bons résultats », a expliqué, Tahiry Rakotoarisoa, directeur technique national au sein de la fédération malgache de tennis de table.

Pour le tournoi simple, les 6 pongistes entrent tous en action. Fabio Rakotoarimanana, mondialiste en Corée du Sud en février et médaillé d'argent aux Jeux de la Francophonie en août 2023 pourrait croiser ses adversaires à Kinshasa. « L'état d'esprit est bon, je sais de quoi je suis capable et que je peux aller loin. On va réfléchir tactique et rester concentrés pour ne pas perdre de l'énergie. Mon objectif : les médailles d'or dans toutes les catégories », a fait savoir Fabio.

Il fait partie des chances de médailles du tennis de table malgache à Accra. Chez les hommes, il sera épaulé par les frères Setra et Riva Rakotoarisoa. Du côté des filles, Karen Raharimanana, l'expatriée est prête tout comme ses deux coéquipières, Océanne Rakotondrazaka et Fitia Rasoanirainy. « C'est ma première compétition internationale à l'extérieur après les Jeux des Îles et les quatre mois de stage en Chine en 2023 », a souligné Océanne.