Madagascar: Développement du capital humain - Grande campagne de sensibilisation des jeunes sur les métiers du tourisme

Le tourisme est un des secteurs pourvoyeurs de devises à la nation tout en générant des emplois décents.

Développer le capital humain fait partie des axes stratégiques inscrits dans le plan d'actions du ministère en charge du Tourisme et de l'Artisanat. Raison pour laquelle, ce département ministériel a lancé une grande campagne de sensibilisation des jeunes sur les métiers du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration, dans toutes les régions de l'Île. « Atteindre l'objectif d'un million de touristes en 2028 nécessite une formation dès maintenant de nombreux acteurs opérant dans le secteur. Il peut s'agir des guides touristiques et des agents de voyage. L'ouverture de nouveaux établissements touristiques et de restauration permettant d'améliorer la capacité d'accueil de la destination Madagascar contribue également à la création d'emplois. D'où, l'importance de la formation des acteurs spécialisés dans les métiers de base compte tenu de la forte demande croissante de main d'oeuvre dans ce domaine », a fait savoir le ministre de tutelle Joël Randriamandranto lors de sa tournée dans la région Atsimo Andrefana la semaine dernière.

Opportunités de carrière

Ainsi, 150 élèves en terminal provenant du lycée Antaninarenina et de Houssen Memorial School à Toliara ont été sensibilisés sur les métiers du tourisme. L'objectif consiste à les informer sur les opportunités de carrière dans le secteur du Tourisme, de l'Hôtellerie et de la Restauration ainsi que les formations nécessaires à suivre pour pouvoir y accéder. Il est à noter que le ministère du Tourisme et de l'Artisanat prévoit de mener cette campagne de sensibilisation des jeunes sur les métiers du tourisme dans toutes les régions de l'île. À Antananarivo, la direction de la Professionnalisation et de la Régulation Touristique au sein de ce département ministériel a collaboré avec le Conforth (Consortium des Organismes Nationaux de Formation en Hôtellerie et Tourisme) pour sensibiliser des jeunes en classe de Terminale au sein du lycée Analamahitsy.

%

Autorisation d'ouverture

Toujours dans le cadre de la tournée organisée par le ministre de tutelle dans la région Atsimo Andrefana, une autre campagne de sensibilisation est menée auprès des opérateurs touristiques locaux à s'inscrire sur la plateforme d'auto-recensement afin de se formaliser. Sur les 111 opérateurs recensés, 69 d'entre eux s'y sont maintenant inscrits. Par ailleurs, 14 autorisations d'ouverture d'établissements touristiques ont été remises par le ministre du Tourisme et de l'Artisanat Joël Randriamandranto en mains propres aux promoteurs. Une chose dont on est sûre, cela va permettre de créer de nouveaux emplois locaux. En outre, une formation de haut niveau s'impose afin d'offrir des services de qualité aux touristes.