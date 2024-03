Madagascar: Douane - Engagements sociaux et environnementaux à Ihazolava

Outre ses importantes missions économiques, la douane malgache n'en oublie pas moins ses rôles sociaux et environnementaux.

C'est dans cette perspective que l'administration douanière met en place des projets qui contribuent au bien-être de ses agents en service et retraités et aux enjeux du développement durable.

Activités productives

Le premier projet qui fait de la douane une administration responsable se concrétise avec l'acquisition d'une ferme de 110 ha à Ihazolava sur la RN7 pas loin de la ville d'Ambatolampy. Il s'agit d'un site destiné à des activités productives comme l'élevage de vaches laitières, de moutons, de lapins et de volaille, ainsi que la culture de riz, de maïs et de fruits et légumes. Pour une meilleure rentabilisation du site, d'autres activités sont prévues dans un futur proche, dont des offres agrotouristiques viables et innovantes, qui permettront aux visiteurs locaux ou étrangers de découvrir les activités de la ferme aux pieds des chaînes de montagnes de l'Ankaratra. La ferme va ainsi servir à alimenter les fonds de pension de la douane. Grâce à ce projet, la douane devient aussi une administration qui développe un programme d'intégration volontaire de préoccupations sociales et environnementales.

2 500 plants

Cette année, la grande famille de la douane a justement choisi la ferme d'Ihazolava pour réaliser sa campagne de reboisement. Afin de rentabiliser le site, elle y a planté 2 500 jeunes plants d'arbres fruitiers dont 580 mandariniers, 530 papayers, 430 pommiers, 100 poiriers, 540 pêchers et 320 avocatiers. Ces jeunes plants donneront des fruits typiques de cette région d'ici deux ans. Sous la houlette du directeur général des Douanes Zafivanona Ernest Lainkana, cette campagne de reboisement a été menée sous le thème « Préserver l'environnement, prospérer, léguer pour l'avenir ». En somme les 10 Ha plantés offriront des produits qui concourent au développement de ce site de production. Le reboisement a été organisé en toute convivialité avec plus d'une centaine de représentants des partenaires dont des groupements du secteur privé et du secteur public, ainsi que des représentants du ministère de l'Economie et des Finances.