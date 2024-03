Afrique: 13es Jeux africains - Arrivée de la première vague de délégation

Madagascar est sur les starting-blocks en vue des 13es Jeux africains prévus du 8 au 23 mars à Accra. Madagascar alignera 64 d'athlètes, un chiffre revu à la baisse sur un total de 92 membres de délégation dont 15 coachs, un arbitre, l'équipe médicale, des responsables de délégation. Madagascar affiche ses ambitions, faire bonne figure ne suffit pas, il s'agit de faire mieux que lors de la dernière édition de 2019 à Rabat où les athlètes malgaches ont ramené 6 médailles d'or et une 10e place.

« Nous visons le Top 8 et nous sommes engagés dans douze disciplines« , a toujours scandé le ministre de la Jeunesse et des Sports, Haja Resampa. Les 64 athlètes sont issus de 12 disciplines sportives. Il s'agit de l'athlétisme, du judo, des luttes, du karaté, du taekwondo, de l'haltérophilie, du bras de fer, du tennis, du tennis de table, des jeux d'échecs, du basket 3x3 hommes et dames et du rugby à VII féminin. La première vague de la délégation composée des pongistes et des jeux d'échecs est arrivée samedi dans la capitale ghanéenne et au est logée au Village des Jeux à la Cité Universitaire du Ghana. Les karatékas ont quitté le pays ce jour pour participer à la compétition qui démarrera le 7 mars.