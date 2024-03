Madagascar: Rencontre Erdoğan / Rajoelina - Signature d'un accord de coopération entre Madagascar et la Turquie

Lobbying gagnant. Un accord de coopération économique et commerciale entre Madagascar et la Turquie à été signé samedi dernier à Antalya en marge du Forum diplomatique AFD 2024 qui se déroule dans cette ville.

La signature en question a été réalisée par Rasata Rafaravavitafika, ministre malgache des Affaires étrangères et son homologue turc Hakan Fidan, en présence des deux présidents Andry Rajoelina et Recep Tayyip Erdoğan. En effet, une rencontre entre les deux Chefs d'Etat a eu lieu samedi au Meeting room de l'hôtel Maxx Royal Resort d'Antalya. Andry Rajoelina figure parmi les très rares dirigeants ayant été reçu par le président Erdoğan pendant le Forum diplomatique d'Antalya 2024. Cette rencontre prouve l'importance de la coopération avec Madagascar, a expliqué un membre de l'équipe du protocole de la Présidence de la Turquie.

A souligner que cette rencontre a été précédée par une entrevue du président Andry Rajoelina avec le ministre de la Défense, puis le ministre des Affaires étrangères de la Turquie. Tanamasoandro. Pendant une demi-heure, les deux présidents ont passé en revue tous les domaines de coopération qui vont être explorés. Andry Rajoelina et Recep Tayyip Erdoğan ont exprimé chacun leur volonté de raffermir la relation diplomatique entre les deux pays. Plusieurs domaines de coopération ont été abordés. En l'occurrence le tourisme, l'agriculture, la construction d'infrastructures, notamment la nouvelle ville Tanamasoandro qui a fait l'objet d'une longue discussion, mais aussi les secteurs de la sécurité et la défense.

En effet, Madagascar et la Turquie prévoient d'explorer la coopération militaire et envisagent de signer incessamment un accord de partenariat dans le domaine de la défense et de la sécurité. Nul n'ignore que ce pays figure parmi les plus grands fabricants d'équipements et de matériels de défense au monde. A la fin de sa rencontre avec le numéro Un malgache, le président Recep Tayyip Erdoğan a annoncé qu'il va donner une instruction à son ministre de la Défense pour que ce dernier entre en contact avec les autorités malgaches en vue de la préparation de la signature de cet accord de partenariat sur la défense et la sécurité.

» Voandalana «

On peut affirmer que la mission est accomplie pour la délégation malgache. Cet accord de coopération économique et commerciale peut être considéré comme un » voandalana « . Il reste désormais à savoir comment va se passer l'étape de la concrétisation des termes de cet accord. Pour sa part, le président Andry Rajoelina a affirmé que l'Etat malgache reste ouvert à toute coopération et la Turquie est considérée à la fois comme une alliée stratégique et un partenaire de confiance qui peut soutenir la Grande île dans la réalisation de son ambition d'émergence. Des discussions ont été entamées concernant la réalisation de la nouvelle ville Tanamasoandro à Imerintsiatosika. Des entrepreneurs turcs vont entrer en contact avec les autorités malgaches incessamment pour mettre en place un partenariat dans le cadre ce projet. Faut-il rappeler que la Turquie fournit la grande partie des matériaux de construction utilisés à Madagascar.

Ambassade

Le numéro Un d'Iavoloha a aussi fait le tour d'horizon des opportunités d'investissement au pays afin d'inciter les investisseurs turcs à s'implanter à Madagascar. Durant la rencontre, le président Erdoğan a proposé l'installation d'une Ambassade de Madagascar à Ankara en Turquie dans le but de renforcer la relation diplomatique entre les deux pays, mais aussi afin de faciliter la mise en oeuvre de tous les projets évoqués durant ce déplacement à Antalya. Il serait aussi question de l'implantation du bureau de l'Agence Turque de Coopération et de Développement (TIKA) à Antananarivo. A noter que l'accord de coopération économique et commerciale signé samedi à Antalya prévoit la mise en place d'une commission mixte économique visant à consolider les échanges commerciaux entre les deux pays. Le couple présidentiel est déjà de retour au pays après ce déplacement fructueux en Turquie.