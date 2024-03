Madagascar: Rina Randriamasinoro - Candidat député du Firaisankina dans le IVème arrondissement

La course à Tsimbazaza est bien lancée pour les partis de l'opposition. Avec la candidature de Rina Randriamasinoro dans le IVème arrondissement, les partis membres du Firaisankina s'acheminent vers une série de présentations de candidats.

La plateforme Firaisankina a investi son premier candidat pour les prochaines législatives. Durant une cérémonie de présentation de voeux du parti Tiako i Madagasikara (TIM) du IVème arrondissement de la capitale, ce samedi, lors de laquelle tous les partis membres de la plateforme étaient présents, le TIM a présenté Rina Randriamasinoro, secrétaire général du parti, comme étant le candidat du Firaisankina dans le IVème arrondissement. D'autres présentations se feront dans les jours et les semaines à venir pour la plateforme Firaisankina qui ambitionne de couvrir les 119 districts dans l'objectif d'obtenir la majorité parlementaire.

Vérité

Le TIM compte miser sur une personnalité avec une popularité installée et un avenir solide. Le parti a ainsi écarté le député en exercice au profit de Rina Randriamasinoro dans un IVème arrondissement déjà en effervescence, avec un Rossy qui a constitué durant deux mandats une base solide et un Fidy TMH s'appuyant sur ses militants prêts à tout. « Malgré les différentes arrestations et les intimidations que j'ai subies, je n'ai pas peur, car nous avons confié notre vie à Dieu et je me dresserai toujours pour la vérité », a ainsi indiqué le candidat du Firaisankina.

%

Casting solide

La machine électorale est ainsi déjà en marche pour le Firaisankina. Bien que des contestations se fassent entendre, les partis membres du Firaisankina sont prêts à sacrifier certains de leurs candidats au profit de ceux du Firaisankina. L'essentiel est d'avoir un casting solide pour proposer des candidats capables de défendre les revendications de l'opposition. « Je sais très bien la difficulté dans laquelle se trouve le peuple malgache et particulièrement les habitants du IVème arrondissement. Vous pouvez me faire confiance car nous allons travailler main dans la main pour trouver des solutions à ces problèmes », a indiqué le premier candidat du Firaisankina. Il reste encore 118 Rina à trouver et à présenter pour représenter la plateforme aux législatives.