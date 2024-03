Maroc: Meknès - Coup d'envoi du salon international du Bois

Meknès — Le coup d'envoi de la cinquième édition du Salon International du Bois a été donné, vendredi à Meknès, sous le thème "L'art du bois, patrimoine liant le passé avec le présent".

Initié par la Chambre d'Artisanat de la Région Fès-Meknès en partenariat avec le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire, la Maison de l'Artisan, la Wilaya et le conseil de la Région Fès-Meknès, la Commune de Meknès et le Conseil Préfectoral de Meknès, cette manifestation socio-économique vise la promotion et la valorisation de l'art du bois par la meilleure identification de ces métiers au public, en réintroduisant un nouveau dynamisme dans le domaine de la commercialisation de ses produits tout en permettant aux visiteurs de voir la créativité des artisans.

S'exprimant à cette occasion, le directeur de la préservation du patrimoine, de l'innovation et de la promotion au ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire, Moha Er Rich, a souligné que les plans de développement de l'artisanat dans le Royaume ont accordé une importance particulière à l'élément d'innovation et de renouvellement à travers l'ouverture aux instituts et universités et l'intégration de la dimension de recherche scientifique dans le secteur, ainsi que le renforcement des programmes de formation continue et la diversification des produits, tout en veillant à la qualité et à la protection des produits.

Conscients de l'importance de la protection du patrimoine de l'artisanat et de l'amélioration continue de la qualité dans le secteur, Er Rich a relevé que le ministère de tutelle a élaboré une stratégie pour adopter une stratégie qualité pour les produits de l'artisanat traditionnel à travers un système intégré combinant un certain nombre d'axes concernant la recherche et l'innovation, le design, les normes, la propriété intellectuelle, les marques et la certification ainsi que le contrôle qualité.

Pour lui, ce programme intégré vise à mettre à niveau le secteur ainsi qu'à contribuer à son rayonnement national et international.

De son côté, le président de la chambre de l'artisanat de la région de Fès-Meknès, Abdelmalek Boutyine, a déclaré que ce Salon thématique concrétise la volonté de la Chambre de reprendre ses activités et de relancer le secteur, malgré les difficultés liées au contexte régional et international en pleine mutation, notant que cet événement intervient après plusieurs années d'interruption forcée due à la pandémie de COVID-19 et à ses conséquences.

"Notre motivation est de consolider les réussites passées et les tendances positives observées sur le nombre de visiteurs et le chiffre d'affaires réalisé aux différents Salons que nous avons organisés", précise Boutyine.

Le président de la Chambre de l'artisanat de la région de Fès-Meknès a plaidé en faveur de l'élaboration d'une politique publique globale dédiée à l'artisanat. Celle-ci devrait être en phase avec les plans nationaux, le Programme de développement régional (PDR), ainsi qu'avec les schémas d'aménagement urbain. L'objectif, selon lui, étant d'assurer une meilleure intégration des enjeux et des besoins spécifiques du secteur de l'artisanat dans les orientations d'aménagement du territoire aux différentes échelles.

Etalé sur plus de 7000 m2, le salon dispose de plus de 160 stands dédiés aux artisans, aux petites et moyennes entreprises, aux coopératives professionnelles ainsi qu'aux acteurs spécialisés dans les équipements de transformation du bois.

Cette édition est composée de plusieurs espaces consacrés notamment à la commercialisation, aux produits des jeunes lauréats des établissements de formation professionnelle , aux métiers de l'artisanat, aux produits d'antiquité et aux équipements techniques de fabrication des produits en bois.