Congo-Kinshasa: Des manifestants se lèvent contre l'augmentation des taxes à Goma

À Goma, dans l'Est de la République démocratique du Congo, une dizaine de manifestants ont été arrêtés brièvement ce lundi 4 mars avant d'être relâchés quelques heures plus tard. Ils marchaient contre l'augmentation des taxes et pour le retour de la paix dans le Nord-Kivu, province en proie à des affrontements depuis fin 2021.

« Nous, on ne va pas s'arrêter à mener notre lutte. » Ils sont une poignée à avoir bravé les risques de manifester à Goma, en RDC, une ville où la population est prise en étau par le M23, soutenu par l'armée rwandaise qui contrôlent tous les axes alentours. Depuis l'effondrement mi-février du front de Saké, à une vingtaine de kilomètres de Goma, les axes reliant la ville à la province sont coupés et les prix des produits de première nécessité ont augmenté.

Un quotidien difficile contre lequel s'opposent les manifestants. Pilier Tchikundula Nguzo est un militant du mouvement citoyen, la Lucha. Sur sa pancarte brandie en l'air est inscrit « Taxe Bila ». « Cela veut tout simplement dire que si on nous fait payer les taxes, sans qu'il n'y ait la paix, c'est qu'on est en train de voler les paisibles citoyens du Nord-Kivu », lance-t-il.

« Rwanda is killing » sur les pancartes

Les manifestants alertent les autorités locales sur le surcroît des taxes et le harcèlement des hommes armés dans une ville où les prix ont augmenté. Une ville où s'entasse également des centaines de milliers de déplacés à cause du conflit, comme le rappelle Félicien Tumusifu, coordinateur du groupe la Voix des Marginalisés.

« Sur nos banderoles, on écrit "Rwanda is killing", parce que c'est le Rwanda qui cause la guerre aujourd'hui, qui fait que toutes les routes qui donnaient la nourriture à Goma sont fermées. Et donc, on appelle aussi la communauté internationale pour qu'elle fasse tout pour sanctionner les Rwandais », indique-t-il.

Quelques sanctions individuelles ont été prises, notamment contre des représentants du M23, mais aucune sanction d'ordre économique contre le Rwanda n'a pour l'heure été décidée par la communauté internationale.