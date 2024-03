Algérie: Laagab appelle à l'élaboration d'une stratégie médiatique arabe

ALGER — Le ministre de la Communication, Mohamed Laagab a appelé, dimanche à Alger, à la nécessité d'élaborer une stratégie médiatique arabe à même de fournir au citoyen arabe une information exacte, complète et instantanée.

Dans une allocution à l'ouverture des réunions périodiques des coordinateurs de la Radio et de la Télévision et des ingénieurs en télécommunications de l'Union de radiodiffusion des Etats arabes (ASBU), M. Laagab a indiqué que cette stratégie visant à "renforcer la souveraineté médiatique arabe", sera "un rempart inexpugnable contre les pratiques de blackout, de désinformation et de manipulation médiatique".

Le ministre a cité, à titre d'exemple, "la désinformation et la manipulation internationales caractérisant la couverture médiatique occidentale de l'agression sioniste contre la bande de Ghaza en Palestine", qu'il a qualifié "d'exemple sans précédent dans l'histoire en termes de désinformation et de manipulation internationales".

M. Laagab a tenu, par la même, à rendre hommage aux journalistes palestiniens qui sont tombés en martyrs dernièrement, soulignant leur dévouement dans l'accomplissement de leur mission et leur sacrifice pour "mettre à nu les crimes de la guerre d'extermination perpétrés par l'entité sioniste contre des civils sans défense et les documenter par le son et l'image".

Il a, en outre, exhorté les médias arabes, au vu de leur rôle "majeur dans la défense avec ferveur des causes arabes", à oeuvrer pour "l'unification des visions et des positions, au mieux des intérêts de nos peuples et de notre nation pour les protéger contre les convoitises et les menaces qui les guettent".

Au plan national, M. Laagab a mis en exergue "l'intérêt capital" porté par l'Algérie à la promotion et à la diversification de son champs médiatique fort actuellement de "pas moins de 20 chaînes de télévisons, entres publiques et privées, plus de 180 journaux en version papier, plus de 200 journaux électroniques, en sus de près de 60 chaînes de radio", lequel devra permettre à l'Algérie de "couvrir les évènements arabes, de transmettre les préoccupations et les ambitions des peuples arabes et leurs questions qui sont désormais une priorité au coeur de sa stratégie médiatique qui accorde l'importance à la coordination et à l'échange des informations entre les Etats arabes ".

Le ministre a saisi cette opportunité pour présenter ses remerciements aux médias arabes pour leur couverture "de qualité" du 7e sommet des pays exportateurs de gaz (GECF), organisé du 29 février au 2 mars à Alger.

A son tour, le Directeur général de l'ASBU, Souleiman Abderrahim a mis en valeur "l'intérêt particulier" porté par le président de la République, M. Abdelmadjid tebboune, "à la promotion du processus de l'ASBU", se félicitant, dans ce cadre, de l'accueil par l'Algérie du Centre arabe d'échange d'informations et de programmes qui relève de l'ASBU.

Pour sa part, le directeur général du Centre arabe d'échange d'informations et de programmes, Mohsen Karim Slimani a présenté un exposé sur le volume des échanges de programmes télévisuels arabes avec plus de 14.000 échanges enregistrés l'année dernière, concernant, en premier lieu, les informations sur les conflits, et à leur tête l'agression sioniste contre Ghaza.