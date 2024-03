Algérie: Algérie Poste remporte le Prix international 'Service client' de l'UPU

ALGER — L'entreprise de courrier express, "EMS Champion Post Algérie", filiale d'Algérie Poste, a remporté, pour la sixième (6) fois consécutive, le trophée international "Customer Care awards" (Service client) décerné par l'Union postale universelle (UPU), au titre du classement de 2023, a indiqué dimanche, un communiqué du ministère de la Poste et des Télécommunications.

L'UPU s'appuie dans cette évaluation sur "des indicateurs de performance de haute précision, observés et mesurés soigneusement, à l'instar du respect des normes internationales de livraison et des exigences internationales en matière d'échange des données, en sus de la réactivité quant à la prise en charge des réclamations et la qualité du Service client", a précisé la même source.

Cette distinction se veut "une concrétisation de l'attachement de l'entreprise aux plus hautes normes internationales dans le domaine de la livraison expresse de colis et son respect des plus hautes exigences de la qualité, ainsi que la réactivité du Service client, l'entreprise occupe la première place au sein des opérateurs d'Afrique du Nord et du Maghreb arabe, selon le dernier rapport de l'UPU sur la performance des pays membres de la coopérative Express Mail Service (EMS), dont le nombre est 175 pays", a ajouté la même source.

Pour parvenir à cette performance distinguée, l'entreprise avait entamé l'élaboration et l'exécution d'"un plan d'action intégré et ambitieux, pour se conformer à toutes les normes d'évaluation qu'adopte l'UPU, axé sur la poursuite des efforts d'élargissement continu de son réseau commercial et ses points de service pour rapprocher et faciliter ses services aux clients".

Le plan portait également "l'organisation de sessions de formation continue au profit de ses compétences humaines, tout en veillant à fournir les moyens techniques et logistiques les plus modernes, conformément aux exigences de la qualité et de l'efficience des services fournies à tous ses clients et ses partenaires locaux et internationaux".

Cette "dynamique accrue dans l'activité du courrier express" s'inscrit dans "l'approche intégrée adoptée par les hautes autorités du pays", selon le communiqué.