Maroc: Le groupe LabelVie annonce une baisse de 31% de son résultat net en 2023

Le résultat net du groupe LabelVie, qui dans la grande distribution au Maroc, a connu une baisse de 31% à l'issue de l'exercice 2023 par rapport à l'exercice 2022.

Ce résultat s'est établi à 524 millions de dirhams (MDH) contre 762 MDH au 31 décembre 2022. La direction du groupe donne comme explication à cette baisse le fait que l'exercice 2022 soit marqué par la réalisation de plus-values exceptionnelles.

Quant au chiffre d'affaires, il s'est accru de 13% avec une réalisation de 15 800 MDH contre 13 947 MDH en 2022. « Cette augmentation a été portée par l'ensemble des formats d'activité du Groupe, soit une progression de 16% pour le format Supermarché, 15% pour le format Hypercash et 7% pour le format Hypermarchés », avance la direction du groupe. Selon elle, au cours de l'exercice 2023, le Groupe LabelVie a poursuivi sa stratégie d'expansion et d'amélioration continue de l'efficacité opérationnelle. C'est ainsi qu'il a inauguré 24 nouveaux magasins, renforçant sa présence dans les villes historiques et étendant son réseau à 3 nouvelles villes, lancé son programme de franchise, visant à accélérer son expansion, tout en favorisant l'entrepreneuriat au Maroc et généralisé son programme de fidélité Club Carrefour lancé en début d'année.

L'EBITDA de LabelVie a connu une amélioration de 9% en 2023 par rapport à 2022 pour s'établir à 1,3 MDH 1,2 MDH.

%

Le résultat non courant se situe à -49 MDH contre 196 MDH en 2022(-125%).

Concernant la politique de dividende, la direction du groupe note qu'au titre de l'exercice 2023, le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée Générale Ordinaire la distribution d'un dividende de 96,75 dirhams par action.

Pour ce qui est des perspectives, elle avance qu'au cours de l'exercice 2024, le groupe compte accélérer sa stratégie d'expansion et renforcer son positionnement d'acteur multiformat et multicanal. « La transformation digitale et les initiatives visant l'excellence opérationnelle resteront des axes majeurs de développement. Le déploiement du e-commerce et le programme de fidélité se poursuivra afin de renforcer la croissance et offrir à terme une meilleure connaissance clients. » note encore la direction du groupe. Parallèlement, LabelVie entend maintenir son dispositif de soutien au pouvoir d'achat en faveur de ses clients, dans un environnement économique toujours mitigé.