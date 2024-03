Afrique Centrale: Zone Cémac - Les billets de la gamme 1992 ne seront plus valables dès le 1er juin

Le processus de démonétisation de la gamme de billets de banque mise en circulation en 1992, lancé depuis mars 2023, va s'achever dans moins de trois mois. La décision des autorités monétaires concerne toutes les coupures de 10 000, 5000, 2000, 1000 et 500 FCFA.

La Banque des Etats de l'Afrique centrale (BEAC) multiplie la communication, à travers principalement les affiches dans les établissements bancaires, pour sensibiliser les détenteurs des billets de la gamme 1992. Même si ces anciennes coupures ont quasiment disparu de la circulation, la Banque centrale s'est montrée patiente en accordant du temps aux usagers, dans une sous-région où la pratique de la thésaurisation est monnaie courante.

Autrement dit, jusqu'au 31 mai prochain, les détenteurs de ces billets pourront les échanger aux guichets des banques et dans les services de la BEAC, l'institut d'émission commun aux six États de la sous-région (Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, la Guinée équatoriale et Tchad). Dès le 1er juin, ces billets seront démonétisés, c'est-à-dire qu'ils ne pourront plus être échangés nulle part, parce que désormais non valables dans les transactions économiques.

À terme, seuls les billets des gammes de 2002 et 2020 seront valables dans la zone de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac). « Les modalités pratiques d'échanges seront fixées, par note de service, par chaque banque commerciale et par chaque agence de la BEAC. La Banque centrale rappelle, en outre, que les billets de la gamme 2002 conservent leur cours légal et continuent de circuler conjointement avec les billets de la gamme 2020. Les billets des deux gammes doivent donc être acceptés sans distinction dans toutes les transactions », a précisé la BEAC.

En rappel, le processus de retrait de la circulation des billets de banque de la gamme 1992 avait débuté le 1er mars 2023 dans la zone Cémac, selon une résolution de la réunion du comité ministériel de l'Union monétaire de l'Afrique centrale prise le 7 novembre 2022. Ces coupures seront également privées du pouvoir libératoire sur l'ensemble du territoire de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Le contrôle et la sécurisation de la monnaie en circulation figurent parmi les missions de la BEAC, qui vient de renouveler son gouvernement. Le nouveau gouverneur, le Centrafricain Yvon Sana Bangui, a pris officiellement ses fonctions le 1er mars dernier, à Yaoundé, en remplacement du Tchadien Abbas Mahamat Tolli.