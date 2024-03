Maroc: Lancement à Marrakech du 6è Concours marocain des produits du terroir

Marrakech — Le coup d'envoi de la 6ème édition du Concours marocain des produits du terroir visant à assurer la promotion, le rayonnement et la mise en valeur des produits du terroir, a été donné, lundi à Marrakech.

Organisé par l'Agence pour le Développement Agricole (ADA), cet événement de trois jours, a été rehaussé par la présence notamment du ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, du Directeur général de l'ADA, El Mahdi Arrifi, du président de la Fédération des chambres d'agriculture du Maroc, Habib Bentaleb ainsi que les membres du jury et les représentants de coopératives et d'associations s'activant dans la production et la commercialisation des produits de terroir issus de différentes régions du Royaume.

Selon les organisateurs, ce rendez-vous biannuel visant à valoriser les efforts déployés par les producteurs et les coopératives agricoles, met en compétition plus de 1.200 produits du terroir provenant des 12 régions du Royaume, un chiffre record par rapport aux éditions précédentes.

Il s'agit d'un événement qui a pour objectif principal la promotion des produits du terroir, qui constituent une source de création de richesse et de revenus pour le monde rural, mais aussi un levier essentiel pour la préservation de la richesse culturelle et de la biodiversité dont regorge le Royaume dans le domaine agricole.

Une palette diversifiée de produits est mise en compétition lors de ce Concours notamment l'Argan, Amlou, les couscous, les miels, l'huile d'olive, les olives, les confitures, les fromages, les dattes, les amandes, les noix, les figues séchées, les piments, les jus et les vinaigres.

Sur l'ensemble des produits mis devant les membres du jury, les meilleurs se verront décerner des médailles (or, argent ou bronze) en sus de l'octroi de prix d'excellence en guise de reconnaissance et d'encouragement des meilleurs producteurs engagés.

De même, un Prix Spécial d'Innovation sera décerné, parmi les produits médaillés, soulignent les organisateurs, faisant savoir que la cérémonie de remise des Prix aura lieu à l'occasion de la 16ème édition du Salon International de l'Agriculture au Maroc (SIAM) prévue du 22 au 28 avril prochain à Meknès.

Selon les organisateurs, cet événement de grande envergure témoigne de l'engagement du ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts pour soutenir et appuyer les groupements des produits du terroir, à travers notamment, la construction et l'équipement des unités de valorisation, la labellisation des produits du terroir, l'accompagnement et la mise à niveau des groupements de producteurs des produits du terroir, les actions promotionnelles au niveau des Grandes et Moyennes Surfaces (GMS), la mise en place du e-commerce et la participation aux Salons nationaux et internationaux, outre les campagnes de communication.