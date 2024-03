Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 05 Mars 2024

Côte d’Ivoire : Yamoussoukro - Sept membres d’une famille victimes d’intoxication alimentaire

Les populations de Yamoussoukro sont certainement encore sous le choc. En effet, sept membres d’une même famille ont été victimes d’une intoxication alimentaire dans la nuit du vendredi 1er au samedi 2 mars 2024.Un membre de la famille que la rédaction Fratmat.info a pu joindre par téléphone le lundi 4 mars 2024, a, sous le couvert de l’anonymat, confirmé l’information. Selon lui, tout a commencé par son épouse qui se plaignait de douleurs tard dans la nuit et jusqu’au petit matin d’autres ont ressenti les mêmes séquelles. Enseignant de français dans un lycée du département d’Agboville, c’est le samedi 2 mars 2024 qu’il a rejoint sa famille au matin. En effet, dans un premier temps, dit-il, quatre membres de la famille dont l’épouse ont été conduits le même jour au Centre hospitalier régional (Chr) de Yamoussoukro pour recevoir des soins. Ceux-ci ont été rejoints le lendemain, c'est-à-dire le dimanche 3 mars, par trois autres. Après des soins intensifs, quatre des patients ont dû regagner le domicile familial. Malheureusement, a poursuivi notre interlocuteur, il y a eu des cas de rechute. (Source : Fratmat.info)

Sénégal : Décrispation - Le rapport issu du Dialogue national remis au chef de l’État

Le ministre de l’intérieur, Me Sidiki Kaba, a remis ce lundi 4 mars 2024 au président de la République, Macky Sall, le rapport issu du Dialogue dit national qui s’est tenu une semaine auparavant au Centre international de Conférence Abdou Diouf de Diamniadio (Cicad), à une trentaine de kilomètres à l’Est de Dakar. « Le rapport du dialogue national a été remis au Président Macky Sall ce lundi. Il envisage de saisir le Conseil constitutionnel pour recueillir son avis sur la date de l’élection et l’après 2 avril. Le chef de l’État a aussi salué le génie sénégalais à surmonter les difficultés », lit-on sur le compte X de la présidence sénégalaise. (Source : Apanews)

Cameroun : Garoua - La grande mosquée de Poumpoumre a rouvert

Combien étaient-ils vendredi 1er mars dernier à prendre d’assaut l’esplanade de la grande Mosquée de Poumpoumré-Garoua, dans le chef-lieu de la région du Nord ? Difficile de faire une évaluation. Mais toujours est-il que les populations de la ville, et de nombreuses autres venues des quatre coins du Cameroun et de l’étranger ont investi ce vaste espace au point de mettre à rude épreuve, le protocole et le dispositif de sécurité déployés pour la circonstance. Aux côtés des fidèles musulmans, des représentants d’autres confessions religieuses ont pris part à la cérémonie. « C’est le signe d’une bonne cohésion des religions au Cameroun », comme l’a relevé le lamido de Garoua, et principal architecte de la rénovation de cet édifice, Ibrahim El Rachidini. Après quelques années de fermeture, parce qu’il présentait, de nombreux problèmes, l’édifice est à nouveau opérationnel, après des travaux qui ont duré 18 mois. En bonne place parmi les personnalités présentes, le ministre de l’Administration territoriale, Atanga Nji Paul, en sa qualité de représentant du président de la République. ( Source : Presse locale)

Ghana : Loi anti-LGBTQ - Le ministère des finances recommande au président d’y renoncer

Le ministère a estimé qu’une telle loi pourrait entraîner de graves répercussions sur le soutien financier du pays de la part d’organisations internationales. Au Ghana, le ministère des Finances conseille au président Nana Akufo-Addo de ne pas signer le projet de loi contre les pratiques homosexuelles dans le pays. Lundi, dans un mémoire sur l’impact immédiat du projet de loi sur le budget 2024, le ministère a estimé qu’une telle loi pourrait entraîner de graves répercussions sur le soutien financier du pays - de la part d’organisations internationales - comme la Banque mondiale et le Fmi.Le texte, adopté mercredi est destiné à criminaliser la promotion, le plaidoyer, le financement et les actes d’homosexualité. (Source : africanews)

Mali : Après sa publication d’un livre critique - Un haut gradé de l’armée mis aux arrêts

Le colonel Alpha Yaya Sangaré a publié fin 2023 un livre de 400 pages intitulé « Mali: Le défi du terrorisme en Afrique », qui a fait l’objet d’une séance de dédicace le 24 février à Bamako et dont certains passages ont provoqué le courroux des militaires putschistes au pouvoir depuis 2020. Rapporte africaguinee.com. Selon le confrère, le colonel Sangaré y cite notamment des rapports d’organisations internationales de défense des droits humains documentant les abus de l’armée lors d’opérations antiterroristes. «Le colonel Alpha Yaya Sangaré est aux arrêts depuis samedi après le communiqué du ministère de la Défense au sujet du livre », déclare une source militaire sous couvert de l’anonymat. Un membre de l’entourage du militaire a confirmé son arrestation. (Source : africaguinee.com)

Guinée : Cas des médias brouillés- La Hac annonce une « bonne nouvelle »

La « chappe de plomb » qui s’abat sur certains médias guinéens depuis quelques mois pourrait bientôt prendre fin. Et pour cause, le Mémorandum de sortie de crise, adressé par les Associations de presse professionnelles au gouvernement et à la Hac (Haute Autorité de la Communication) a reçu un « accueil favorable » des plus hautes Autorités guinéennes. L’annonce été faite ce lundi 4 mars 2024 par Boubacar Yacine Diallo, le président de Hac. Dans le communiqué consulté par Africaguinee.com, le Chef de l’organe de régulation des médias guinéens a également interpellé le « nouveau » Premier Ministre. Il attire notamment l’attention de Amadou Oury Bah, sur la nécessité d’ouvrir, dans les meilleurs délais, le Cadre de concertation sollicité par les professionnels des médias en vue de l’atteinte des résultats qui satisferaient toutes les parties. La levée des restrictions imposées à certains médias fait partie des revendications de mouvement syndical. Les discussions s’ouvrent ce lundi entre les autorités de la Transition et les défenseurs de la classe ouvrière après une grève qui a paralysé le pays les 26, 27 28 février dernier sur fond de répressions meurtrières à Conakry. (source : africaguinee.com)

Burkina Faso : Lutte contre le terrorisme – La République de Türkiye réitère son soutien à Ouagadougou

En marge des travaux du forum diplomatique d’Antalya, le chef de la diplomatie burkinabè, Sem Karamoko Jean MarieTRAORE a rencontré son homologue turc Sem Hakan FIDAN.À l’occasion de cette rencontre, le Ministre FIDAN a réaffirmé le soutien de son pays aux autorités burkinabè, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et pour l’affirmation de la souveraineté du pays. Il a en outre, salué l’excellence des relations entre le Burkina Faso et la République de Türkiye qui s’est manifestée récemment par la tenue de la troisième session de la Commission Mixte de Coopération les 16 et 17 janvier 2024, à Ankara. Sem Karamoko Jean Marie TRAORE a pour sa part, traduit la reconnaissance du gouvernement burkinabè aux autorités turques pour leur soutien constant et sincère au Burkina Faso dans son combat contre l’hydre terroriste. Il faut également noter que le chef de la diplomatie burkinabè pendant son séjour à Antalya, a reçu le Docteur Temel KOTIL, directeur général de l’industrie aéronautique et spatiale turque. (Source : aouaga.com)

Centrafrique : Activités des partis politiques - Arrestation de l’un des leaders de l’opposition à l’aéroport de Bangui

Le dimanche 3 mars 2024, Crépin Mboli Goumba a été arrêté à l’aéroport de Bangui (Centrafrique), alors qu’il s’apprêtait à voyager pour Douala au Cameroun. Il effectuait les formalités aéroportuaires quand lui et sa femme ont été interpellés par des éléments des forces de l’ordre. Il était environ 13h50 (heure locale). Conduits au commissariat du Ier arrondissement, ils ont - par la suite - été transférés à l'Office centrafricain de répression du banditisme (Ocrb). Sa femme a été relâchée quelques heures après. Hier soir on ignorait toujours le motif de son arrestation. Il y a environ dix jours, cet avocat du barreau de Centrafrique s’en était pris à la justice affirmant que celle-ci est corrompue jusqu'au plus haut sommet de la hiérarchie. (Source :Rfi)

Gabon : Emprunts obligataires - Le pays annoncé sur deux opérations d’une valeur globale de 488 milliards de Fcfa en zone Cemac

Pour le moment, des précisions ne sont disponibles que pour l'opération à 150 milliards fcfa. Une autre opération a été signalée par des médias de la sous-région, mais les détails sont attendus. Le Gabon est dirigé par une transition militaire, et ses ambitions d'appels publics à l'épargne constitueront un test pour le marché des capitaux de la Cemac. Le Gabon est annoncé sur deux opérations d’appels publics à l’épargne sur le marché des capitaux de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac), visant à mobiliser un montant total de 488 milliards fcfa en une seule année. Ces initiatives interviennent dans un contexte politique singulier, le pays étant dirigé depuis fin 2023 par une transition militaire. Selon un reportage de Gabon 24, le pays prévoit de lever 338 milliards fcfa via un emprunt obligataire. Pour sa part, le média camerounais Eco Matin a évoqué le chiffre de 400 milliards fcfa.( Source :alibreville.com)