Cote d'Ivoire: Fonds de développement de la formation professionnelle - Le secrétaire général dévoile le plan stratégie 2023-2027

À la faveur de la cérémonie de présentation de voeux, le secrétaire général du Fonds de développement de la formation professionnelle (Fdfp), N'Dri Kouakou Philippe a dévoilé le plan stratégie 2023-2027 de sa structure.

Le Secrétaire général du Fonds de développement de la formation professionnelle (Fdfp), N'dri Kouakou Philippe, a présenté vendredi 16 février 2023, au siège de l'institution à Abidjan-Treichville, les performances réalisées par sa structure pendant l'exercice 2023. C'était à la faveur de la cérémonie d'échanges de voeux du nouvel an, en présence du président du Conseil de gestion, Bamba Siama, des administrateurs et de l'ensemble du personnel.

N'dri Kouakou Philippe a indiqué qu'en un peu moins de deux ans, sous l'impulsion du Conseil de gestion, les agents du Fdfp, ont consenti des efforts notables pour le hisser au « firmament des institutions performantes » du pays. « L'exercice 2023 a été exécuté rigoureusement suivant le triptyque : vision stratégique et gouvernance , performances opérationnelles et impact social », a-t-il expliqué,

Il a précisé les efforts déployés par la direction pour une projection quinquennale à travers l'adoption d'un ambitieux plan stratégique. Un plan qui traduit l'ambition de devenir « le leader du développement des compétences en Côte d'Ivoire à l'horizon 2027 ».

Les grandes lignes du plan stratégique

La stratégie 2023-2027, a déclaré le Secrétaire général, est accompagnée d'outil de gouvernance visant à garantir la transparence et la redevabilité dans les prestations de la structure. Ce sont entre autres, la charte d'éthique, le code de déontologie et la politique qualité. Entre autres indicateurs de performance, N'Dri Kouakou a souligné l'exécution budgétaire de 89,5% contre 76% en 2022 et 52% en 2021, un taux de recouvrement des recettes de 99,9%, représentant 32 milliards de Fcfa recouvrés au titre des taxes... 15 814 996 360 Fcfa de remboursement aux entreprises pour leurs actions de formation ; 6 473 934 164 Fcfa d'appui à l'endroit de la tutelle technique, le ministère de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage dans le cadre de l'accompagnement à la mise en oeuvre de l'Ecole de la deuxième chance et de l'Académie des talents.

Le Fdfp est fier d'avoir contribué en 2023 au financement de plusieurs projets de formation et d'insertion destinés à la jeunesse. Selon le Sg, grâce à ce soutien financier, de nombreux jeunes ont pu bénéficier de formations de qualité, acquérir des compétences essentielles et accéder à des opportunités d'emploi. Ces bonnes performances ont été possibles grâce à la mise à disposition de ressources matérielles adéquates aux agents. Aussi, le secrétaire général a traduit sa reconnaissance au Comité de gestion avec à sa tête le président Siama Bamba pour son soutien constant dans la marche vers l'obtention de l'arrêté interministériel formalisant les avantages sociaux au personnel. Il a fait remarquer que toutes ces réalisations attestent de l'engagement du Fdfp à promouvoir l'excellence dans la formation professionnelle et à contribuer au développement socio-économique de la Côte d'Ivoire.

Au nom du président du Conseil de gestion du Fdfp , Mme Vléi Suzanne, membre dudit conseil a adressé les félicitations pour les résultats très appréciables et pour la qualité du travail abattu en vue du rayonnement du Fdfp et du développement de la formation professionnelle en Côte d'Ivoire. « Nous ne pouvons qu'être fiers de savoir que le Fdfp est en de bonnes mains et désormais sur la bonne voie », a-t-elle encouragé.

Notons que huit agents appelés à faire valoir leurs droits à la retraite, ont été honorés par la direction lors de la cérémonie.