Afrique: Pénurie d'enseignants dans le monde - L'Afrique, le continent le plus touché

Le monde a besoin de toute urgence de 44 millions d'enseignants d'ici à 2030 pour faire des objectifs de développement durable une réalité, prévient un nouveau rapport de l'Unesco.

L'alerte mondiale à la pénurie d'enseignants a été lancée lors d'une réunion du Groupe de travail international sur les enseignants pour l'éducation à Johannesburg, en Afrique du Sud, où le Groupe de haut niveau du secrétaire général des Nations unies sur la profession enseignante a annoncé une nouvelle série de recommandations pour préserver l'avenir de l'apprentissage pour tous. « Aujourd'hui plus que jamais, nous devons évoluer vers des sociétés apprenantes. Partout dans le monde, les gens ont besoin de compétences, de connaissances et d'éducation de haute qualité.

Ils ont avant tout besoin des meilleurs enseignants possibles », a déclaré Antonio Guterres. Sept enseignants sur dix du niveau secondaire devront être remplacés d'ici à 2030, ainsi que plus de la moitié de tous les enseignants en poste qui auront quitté la profession d'ici à la fin de la décennie. Bien qu'il s'agisse d'un problème mondial, la pénurie d'enseignants touche surtout l'Afrique subsaharienne, où l'on estime que 15 millions de nouveaux enseignants seront nécessaires d'ici à 2030.

L'effet d'une pénurie mondiale d'enseignants est profond, créant des classes plus nombreuses, des éducateurs surchargés, des disparités éducatives et des tensions financières sur les systèmes éducatifs, ce qui a un impact sur la qualité et l'accès à l'éducation. Les recommandations du Groupe de haut niveau se concentrent sur six aspects fondamentaux : la dignité, l'humanité, la diversité, l'équité et l'inclusion, la qualité, l'innovation, le leadership et la durabilité. « Tout comme les enseignants nous soutiennent tous, il est temps de les soutenir.

Assurons-nous qu'ils disposent du soutien, de la reconnaissance et des ressources dont ils ont besoin pour fournir à tous une éducation et des compétences pertinentes et de qualité », a déclaré le chef des Nations unies, António Guterres, plaidant pour une large mise en oeuvre des lignes directrices élaborées par les experts en éducation. Les réponses à ce défi comprennent des recommandations visant à cultiver un environnement dans lequel les enseignants peuvent conduire le changement pédagogique, favoriser la pensée critique et promouvoir les compétences d'apprentissage modernes. Un financement adéquat des systèmes éducatifs et de l'intégration technologique est essentiel, l'accent étant mis sur le soutien à l'utilisation de l'apprentissage numérique et d'autres technologies.

Financer l'avenir

Les taux d'attrition parmi les enseignants du primaire ont presque doublé, passant de 4,62% à l'échelle mondiale en 2015 à 9,06% en 2022, les enseignants quittant souvent la profession au cours des cinq premières années, révèle le rapport. Selon des estimations, le financement d'enseignants supplémentaires coûtera 12,8 milliards de dollars pour l'enseignement primaire universel et 106,8 milliards de dollars pour l'enseignement secondaire universel.

Au total, le financement annuel supplémentaire nécessaire pour couvrir les salaires aux niveaux primaire et secondaire d'ici à 2030 est estimé à 120 milliards de dollars, si l'on veut atteindre l'objectif de développement durable 4, qui prévoit « une éducation de qualité inclusive et équitable et favorise les opportunités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous ».

« Pour y parvenir, il faudra investir dans la formation des enseignants, établir des normes d'enseignement professionnel, tenir compte de la voix des enseignants dans les décisions politiques et créer des commissions nationales chargées de lutter contre la pénurie d'enseignants », a déclaré Antonio Guterres.