Maroc: Dakhla - La gestion responsable à l'ère du numérique en débat

Dakhla — La gestion responsable à l'ère du numérique et face aux défis mondiaux a été au centre d'un congrès international, organisé lundi à Dakhla, avec la participation d'une pléiade de chercheurs et d'universitaires marocains et étrangers.

Initiée par l'Ecole national de commerce et de gestion (ENCG) de Dakhla, en collaboration avec la Haute Ecole spécialisée bernoise en Suiss, et en partenariat avec la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d'Agadir, l'Université Gaston-Berger au Sénégal et l'Université Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, cette rencontre scientifique vise à mener une réflexion sur les modèles de leadership et modes de gestion dont les leaders d'aujourd'hui ont besoin pour faire face aux défis mondiaux actuels.

Ce congrès de deux jours (4 et 5 mars) s'inscrit dans le cadre de la Chaire UNESCO sur l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, une initiative qui vise à promouvoir l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation dans le domaine du management global et responsable, à même de développer des méthodes de gestion durables orientées vers l'avenir.

S'exprimant à cette occasion, le directeur de l'ENCG Dakhla, Aziz Sair a indiqué que le monde est confronté aujourd'hui à de multiples défis et à une série de crises, insistant sur la nécessité de réfléchir sur de nouveaux modèles de leadership et des modes de gestion réinventés pour aller de l'avant dans "ce monde incertain".

Dans ce sillage, M. Sair a mis en évidence le rôle primordial de l'Université dans la recherche et le développement de solutions concrètes en la matière, notant que les entreprises, les gouvernements et les citoyens, quant à eux, doivent assumer leurs responsabilités pour se projeter dans un avenir meilleur.

Pour sa part, la coordinatrice de ce congrès international, Malika Abentak, a souligné que les différentes parties prenantes ont un rôle crucial à jouer pour développer, à l'ère du numérique, des compétences de prévention des risques et de gestion des crises basées sur le management et le leadership inclusif, solidaire et responsable.

Au menu de ce congrès international figurent plusieurs panels axés notamment sur "Le leadership responsable entre formation et enseignement", "La pratique du leadership responsable en temps de crises: Cas de l'Afrique" et "Le numérique et l'intelligence artificielle".