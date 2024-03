Congo-Brazzaville: Justice - Le couple Pereira interdit de sortir du territoire national

« Vu les articles 29 et 30 du code de procédure pénale ; vu la nécessité d'ordre public ; vu la procédure pendante ; requérons qu'il plaise à tout agent de la Force publique, notamment ceux de la Police et de la Gendarmerie, des gardes-frontières, d'interdire la sortie du territoire national congolais aux nommés Murielle Pryska Sarah Pereira née Ndengue et Anthony Andrei Ladeira Pereira à compter de ce jour jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement », souligne un document officiel portant réquisitions aux fins d'interdiction de sortie du territoire national, signé du procureur de la République adjoint, Gwladys Orlande Elemi Ossebi.

Le document indique qu'une procédure judiciaire est actuellement pendante devant le Tribunal de Grande instance de céans contre les nommés Murielle Pryska Sarah Pereira née Ndengue, Anthony Andrei Ladeira Pereira et Ariston Stephano Omouanga pour des faits de menaces verbales de mort et d'outrage. « Pour garantir la comparution régulière et sans faille de ce couple devant la justice, il est plus que judicieux de prescrire à son encontre la mesure d'interdiction de sortie du territoire », précise le texte du procureur.

En rappel, le parquet de la République avait engagé des poursuites contre le policier Ariston Stefano Omouanga, dans l'affaire présumée de la nommée Sarah Ndengue ayant troublé l'ordre au sein du Palais de justice en date du 8 février dernier, indiquait un communiqué du l'institution judiciaire lu devant la presse, le 16 du même mois, à Brazzaville.