Afrique: M. Aït Taleb présente à son homologue malienne les différents aspects de la réforme structurelle du système de santé au Maroc

Rabat — Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb, a eu des entretiens, lundi à Rabat, avec la ministre de la Santé et du Développement social du Mali, Colonel Assa Badiallo Toure, au cours desquels il lui a présenté les différents aspects de la réforme structurelle du système national de santé, notamment l'initiative Royale visant la généralisation de la protection sociale et de la couverture sanitaire.

Les discussions ont porté sur les possibilités de coopération entre les deux pays dans le cadre de la mise en oeuvre de la nouvelle dynamique des relations bilatérale, en particulier dans les domaines de la santé et de la protection sociale, indique un communiqué du ministère de la Santé et de la Protection sociale.

L'entrevue entre M. Aït Taleb et Mme Badiallo Toure, qui effectue une visite au Maroc à l'occasion de sa participation aux travaux de la 11ème édition de la conférence africaine sur les droits en santé sexuelle et reproductive, a également été l'occasion de mettre en exergue l'expertise marocaine en matière de gestion sanitaire.

Dans ce cadre, l'accent a été mis sur l'expérience du Maroc dans la gestion des catastrophes naturelles et des crises sanitaires ainsi que les efforts du pays pour soutenir et renforcer les systèmes de santé en Afrique, dans le cadre de la coopération Sud-Sud entre le Maroc et les pays d'Afrique subsaharienne.

"Le Royaume a investi dans le renforcement des compétences humaines grâce à la formation des professionnels de la santé, ainsi qu'à travers la participation active aux échanges d'expérience, des acquis et des initiatives sanitaires régionales", a souligné M. Ait Taleb, cité dans le communiqué.

"De plus, le Maroc contribue au développement des infrastructures dans les pays africains frères, à la généralisation de la couverture vaccinale et à la lutte contre les maladies et les épidémies en fournissant une assistance médicale à de nombreux pays africains, afin de soutenir les efforts de lutte contre les épidémies et les pandémies telles qu'Ebola et la Covid-19", a-t-il ajouté.