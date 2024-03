Maroc: Mme Hayar s'enquiert à Youssoufia des grandes réalisations accomplies en matière de protection sociale

Province de Youssoufia — La ministre de la Solidarité, de l'Insertion Sociale et de la Famille, Awatif Hayar s'est rendue, lundi à la province de Youssoufia, occasion de s'enquérir des grandes réalisations ainsi que des efforts engagés au niveau de cette partie du territoire national en matière de protection sociale et d'aide aux personnes en situation de difficulté.

Cette visite à plusieurs projets sociaux inclusifs se propose de favoriser la communication sur le terrain avec les représentants du Pôle social et les acteurs impliqués dans la gestion des affaires sociales, tout en renforçant les mécanismes de convergence et en promouvant une approche participative inclusive pour l'ensemble des catégories sociales.

Ainsi, dans la ville de Youssoufia, Mme Hayar qui a été accompagnée notamment du gouverneur de la province de Youssoufia, M. Mohamed Salem Essabti, de cadres et responsables de son ministère, de chefs des services extérieurs, des élus, des acteurs de la société civile ainsi que d'autres personnalités, a visité le Centre multidisciplinaire dédié à la famille « Mbarek El Khalfi » où des explications lui ont été fournies sur cette structure sociale inclusive ainsi que sur ses missions et les multiples services fournis aux bénéficiaires.

A cette occasion, il a été procédé également à la signature d'une convention de partenariat entre le ministère de la Solidarité, de l'Inclusion sociale et de la Famille, et la Commune territoriale de Youssoufia portant sur la mise en place d'accessibilités au profit des personnes souffrant de handicap.

De même, la ministre a procédé à l'inauguration au niveau de ce Centre, d'un espace générateur de revenu, outre la remise de clés de véhicules dédiés au transport des enfants scolarisés en situation de handicap.

Par la suite, Mme Hayar a visité l'Etablissement de Protection Sociale (EPS) baptisé « Pouponnière Youssoufia pour enfants abandonnés et femmes victimes de violence ».

D'une superficie totale de près de 1.900 m2 dont 900 m2 construits, cette structure répartie en deux Pavillons dont un dédié aux enfants et un autre aux femmes, est le fruit d'un partenariat édifiant entre l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), le Conseil provincial et l'Entraide Nationale.

Il propose plusieurs prestations de service au profit des bénéficiaires notamment, l'hébergement permanent des enfants abandonnés et des femmes victimes de violence, le suivi à différents niveaux, l'écoute et la médiation familiale.

Dans la foulée, Mme Hayar et la délégation l'accompagnant a procédé à la distribution de chaises roulantes électriques au profit d'enfants scolarisés en situation de handicap.

A la ville d'Echemaïa, Mme Hayar s'est rendue à la Maison des personnes âgées « Dar Al Moussinine », portée par l'Association de Bienfaisance « Basma ».

Cette structure inclusive témoigne de l'intérêt tout particulier accordé aux personnes âgées, à leur bien-être et à l'amélioration de leurs conditions sociales.

D'un montant total de 935.000 DH, ce projet opérationnel depuis le 15 avril 2020 est d'une capacité d'accueil de 40 pensionnaires (hommes et femmes). Il comprend un espace de repos, deux salons marocains, dont un pour les femmes pensionnaires, une bibliothèque, deux dortoirs, une mosquée, une cuisine, une infirmerie, des dépendances administratives...

Par la suite, la ministre a visité le Centre Social Pluridisciplinaire pour personnes en situation de précarité où, elle a effectué une tournée à travers les différentes dépendances de cette structure, le temps de prendre connaissance des différentes prestations de services offertes aux personnes ciblées.

Toujours dans le même Complexe, la ministre a visité le Pavillon dédié à l'autonomisation économique des personnes en situation de handicap.

A la commune territoriale d'Ighoud, Mme Hayar, a visité Dar Al Oumouma (Maison de Maternité) le temps de prendre connaissance des différents services fournis aux femmes bénéficiaires, avec un focus sur le rôle joué par cette structure dans l'amélioration des différents indicateurs liés à la santé de la mère et de l'enfant.

Par la même occasion, Mme Hayar a visité le Complexe Social Pluridisciplinaire où, des explications exhaustives lui ont été fournies sur les différentes missions et prestations de services fournies aux bénéficiaires. A cette occasion, la ministre a procédé à la distribution de masques protecteurs au profit des enfants de la Lune « Atfal Al Kamar ».

Au terme de cette visite, la ministre a visité l'espace de promotion et de commercialisation des produits de terroirs, construit dans le cadre de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain.

Dans une déclaration à la MAP, Mme Hayar, a dit sa fierté d'avoir visité nombre de Centres Sociaux dans plusieurs communes de la province de Youssoufia et de prendre connaissance des différents programmes mis en oeuvre au sein de ces structures, notant que son ministère en application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et dans le cadre de la concrétisation du programme gouvernemental entre 2022 et 2023, a travaillé sur 400 Centres réalisés selon le programme Jissr.

« Nous sommes venus s'enquérir de leur mise en service à travers la garantie d'une série de prestations de service au profit des bénéficiaires, à l'instar de ces espaces pluridisciplinaires au profit des femmes qui leur permettent d'accéder aux plateformes et de bénéficier de formation et ce, dans le cadre de la convergence entre le ministère via l'Entraide Nationale, l'INDH, et l'Agence de Développement Social (ADS) notamment, pour les projets générateurs de revenu qui commencent à voir le jour », a-t-elle expliqué.

Après avoir loué le rôle important joué par les Centres Sociaux Pluridisciplinaires dans la prise en charge des personnes âgées, et l'insertion socio-professionnelles de celles en situation de handicap, la ministre a exprimé sa joie de se retrouver dans le site historique d'Ighoud, un signe de fierté pour l'ensemble des marocains de leur histoire séculaire et la plus ancienne au monde, avec le plus ancien homo sapiens qui date de plus de 300 mille ans.

Grâce aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi ce centre rural émergent à vu naitre des Centres sociaux inclusifs, à l'instar de Dar Al Oumouma, ou encore du Complexe Social Pluridisciplinaire, et ce dans le cadre de la convergence avec l'INDH, souligne la ministre, louant l'ensemble des efforts menés par les instances élues et la société civile dans le cadre de l'Etat social, tel que basé sur le rapprochement des prestations de service de qualité, des citoyens et sur la convergence afin que l'action menée puisse avoir un impact positif sur le citoyen.