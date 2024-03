Afrique de l'Est: L'Éthiopie et Djibouti sont des peuples frères ayant des liens culturels et linguistiques de longue date

<strong>Addis Abeba, le — L'Éthiopie et Djibouti sont des peuples frères ayant des liens culturels et linguistiques de longue date, en plus d'entretenir des relations étroites en termes de projets économiques et d'infrastructures, selon le vice-président et chef du bureau du Parti de la prospérité, Adam Farah.

La délégation conduite par le vice-président et chef de cabinet du Parti de la prospérité, Adam Farah, participe au 45ème anniversaire du parti au pouvoir à Djibouti.

Adem Farah, vice-président du Parti de la prospérité et chef du bureau principal, a prononcé un discours de partenariat lors de l'événement.

Dans son discours, il a transmis un message de félicitations au parti au pouvoir et au peuple djiboutien au nom du Parti de la prospérité.

Il a également exprimé la détermination du Parti de la Prospérité à maintenir la solidarité et la fraternité avec le parti au pouvoir à Djibouti.

Selon l'ambassade éthiopienne à Djibouti, des délégations de Chine, du Kenya et du Rwanda ont assisté à la cérémonie.