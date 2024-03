Afrique: 13es Jeux africains / Tennis de table - Karen éliminée en 16es de finale

La vice-championne d'Afrique de l'Est, Karen Raharimanana a plié bagages aux stades des 16es de finale aux Jeux africains au Centre de Conférence Internationale d'Accra.

Fortunes diverses pour les pongistes malgaches. L'expatriée, Karen Raharimanana a été éliminée aux portes des huitièmes de finale du tournoi simple du tennis de table aux Jeux africains. Elle a affronté l'Algérienne, Lucie Mobarek, et a perdu par 3 sets à 1, (3-11, 9-11, 11-5, 5-11). « Je la connais très bien. Nous évoluons dans le même club et elle était meilleure que moi », a-t-elle déclaré. Au 1er tour, Karen a battu la Kenyane, Nelly Mutuma, en trois sets (11-9/11-3 et 11-5).

Elle a par la suite arraché la victoire au second tour à l'issue d'un match intensément serré et disputé contre la Ghanéenne, Eva Adom, en cinq sets (4-11/8-11/11-5/13-11 et 11-7). Menée par 2 sets à 0, Karen arrive à remonter au score et finit même par renverser la tendance et remporter la victoire. Océanne Rakotondrazaka s'est inclinée face à l'Algérienne, Lynda Loghraibi, en trois sets (8-11/9-11 et 7-11).

Malgré le peu d'expériences internationales de la championne de Madagascar, contrairement à son adversaire, Océanne a tenu bon. Elle a surpris la Nigériane Sukurat Aiyelabegan en la surclassant par 3 sets à 1 (7-11/11-6/12-10 et 11-7). Fitia Andriamanantena a fait l'amère expérience face à la Tunisienne, Fadwa Garci, médaillée d'argent des Jeux de la Francophonie 2023. Le numéro Un du match de classement pour les Jeux africains a perdu par 3 sets à 1 (6-11/11-4/12-14 et 6-11).

Dans les hostilités masculines, Fabio Rakotoarimanana, mondialiste en Corée du Sud en février et médaillé d'argent aux Jeux de la Francophonie en août 2023, a hérité d'un tirage très relevé. Exempté du premier tour, au second tour, il a affronté, l'Algérien, Stéphane Ouaiche, ancien champion de France. Il s'est incliné en trois sets à rien (7-11/3-11 et 9-11). Dans les autres matchs, les frères Riva et Setra Rakotoarisoa sont éliminés au second tour également. Riva a perdu contre le Nigérian, Amadi Omeh, par 3 sets à 1 (3-11/7-11/11-7 et 7-11) et Setra face au Tunisien, Wassim Essid, par 3 sets à 2 (9-11/11-6/9-11/11-9 et 5-11). Pas de médaille alors pour le tennis de table malgache dans le tournoi simple.