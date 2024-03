Madagascar: Élections législatives - Des ministres candidats déjà en précampagne

Des ministres en quête de légitimité et de mandat électoral veulent se mettre à l'épreuve des urnes. Si certains préfèrent rester discrets, en attendant la date du 28 mars, d'autres se font déjà remarquer.

La précampagne semble déjà battre son plein. À moins de quatre semaines de l'ouverture officielle du dépôt de candidature pour les législatives du 29 mai, le microcosme politique est déjà en pleine ébullition. Alors que l'opposition a commencé la présentation de ses candidats pour la conquête de la majorité parlementaire, le camp Rajoelina reste dans un attentisme intriguant. Des membres du gouvernement Ntsay se sont toutefois démarqués depuis quelques semaines. Ne cachant pas leurs ambitions de se présenter aux prochaines législatives, ils semblent déjà être en précampagne.

Descentes. André Haja Resampa, ministre de la Jeunesse et des Sports et non moins ministre coach de la région Menabe est le dernier membre du gouvernement qui se trouvait sous le feu des projecteurs, la semaine dernière. Avant son départ pour les Jeux africains, qui se déroulent à Accra, au Ghana, le locataire de la Place Goulette a effectué une descente à Morondava, dans le cadre du projet « Hazavana ho an'ny rehetra », lumière pour tous. Non seulement Haja Resampa a pris à la lettre les directives du chef de l'Etat de ne pas vouloir des ministres de salon, mais il a profité de ses descentes pour être au contact de la base avec les législatives qui arrivent à grand pas. Fort de ses expériences politiques, en ayant déjà été au poste de Secrétaire général de la Présidence, proposé au poste de Premier ministre et actuel ministre de la Jeunesse et des Sports, Haja André Resampa pourrait être le candidat de l'actuelle majorité à Morondava.

PAN. Le nom de Tokely Justin se trouve également parmi les plus cités comme étant l'un des ministres qui pourraient se trouver dans les starting-blocks pour les prochaines législatives. Actuel ministre de l'Intérieur, l'administrateur civil pourrait se présenter à Sambava. En effet, comme les Oranges n'ont pas de candidat dans cette circonscription, Tokely Justin reste le grand favori en jouant la carte du « Big Men ». Des voitures 4x4 et des polos à son effigie ont été déjà observés dans la région et son équipe aurait déjà tout préparé pour cette échéance. Des noms comme celui de Lalatiana Rakotondrazafy, ministre de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle (METFP), ou encore la ministre de l'Éducation nationale (MEN), Marie Michelle Sahondrarimalala ont été cités. Parce que le régime ne peut plus compter sur Christine Razanamahasoa, Marie Michelle Sahondrarimalala pourrait se présenter à Fianarantsoa afin de gagner un siège à Tsimbazaza et briguer ensuite la présidence de l'Assemblée nationale (PAN).

Anciennes ministres. Des ministres sortant auraient également déjà affiché leurs ambitions de devenir député de Madagascar. Princia Soafilira, ancienne ministre de la Population, s'est déjà lancée dans une opération de séduction à Analalava. Gabriella Rahantanirina Vavitsara, ancienne ministre de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle (METFP) ou encore Élia Béatrice Assoumacou, ancienne ministre de l'Enseignement supérieur et des Recherches scientifiques, pourraient également faire partie de cette longue liste des candidats aux prochaines législatives, en portant, bien évidemment, l'étiquette orange.