Madagascar: Une atmosphère politique de plus en plus enfiévrée

A cinq mois des élections législatives, le monde politique commence à enfiévrer. Le camp présidentiel et l'opposition s'activent et préparent leur stratégie de conquête de l'opinion le mieux possible. On se rend compte cependant que, pour le moment, c'est la plateforme Firaisankina qui met le plus d'ardeur à essayer de rassembler tous ceux qui avaient espéré un changement de régime au mois de novembre. Ceux qui soutiennent le pouvoir, quant à eux, ont du mal à montrer leur cohésion, mais malgré cela, ils se disent sûrs de l'adhésion de la population en leur faveur.

Une atmosphère politique de plus en plus enfiévrée

La prise de distance des membres du collectif des Malagasy par rapport aux membres de la plateforme Firaisankina a provoqué un certain malaise au sein de l'opposition. Les partisans du pouvoir se sont réjouis de ce qui s'apparentait à une scission du mouvement des collectifs des candidats. L'opposition a parfaitement compris le danger car elle sent le danger qui la guette. Les partis qui composent Firaisankina ont donc expliqué qu'il fallait une direction forte pour mener la bataille des élections législatives.

C'est autour de Marc Ravalomanana que s'est structuré le mouvement. Les candidats seront désignés par leurs dirigeants. Cela a provoqué des malentendus au sein de la base. A présent, une grande campagne d'explications est organisée par les membres de la plateforme pour convaincre du bien-fondé des décisions prises. Les arguments avancés se veulent tout à fait logiques. On sent pourtant une certaine incompréhension chez les militants quand ceux en qui ils ont confiance sont écartés.

Les frictions sont fréquentes, mais la raison , disent les dirigeants, doit l'emporter. Dans le camp présidentiel, on perçoit aussi des dissensions. Les membres du TGV expriment leur défiance vis-à-vis de ceux de l'UPAR qui ont soutenu Andry Rajoelina pendant la campagne présidentielle et qu'ils ne sont pas loin de qualifier d'opportunistes. L'atmosphère politique va devenir de plus en plus enfiévrée dans les temps à venir.