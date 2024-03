Madagascar: Mercy Ships - Sélection des bénéficiaires au cours de ce mois

La sélection des personnes souhaitant bénéficier des interventions chirurgicales gratuites à bord du navire-hôpital Mercy Ships se tiendra au cours de ce mois. Douze grandes villes du pays ont été choisies à cet effet.

Après une longue attente, la Commune urbaine de Toamasina a communiqué la liste des villes où se déroulera la sélection des bénéficiaires des interventions chirurgicales gratuites du Mercy Ships. Sauf changement, elle devrait se tenir au cours de ce mois. Elle se tiendra dans 12 villes dont Antananarivo (Analamanga), Toamasina (Atsinanana), Vavatenina (Analanjirofo), Brickaville (Atsinanana), Amparafaravola (Alaotra Mangoro), Miarinarivo (Itasy), Maevatanana (Betsiboka), Ambilobe (Diana), Antsohihy (Sofia), Morafenobe (Melaky), Ihosy (Ihorombe), Manakara (Fitovinany), selon le communiqué de la commune urbaine de Toamasina.

Les modalités d'inscription, notamment les dates ainsi que les lieux exacts où se déroulera cette sélection seront communiqués au fur et à mesure par le biais des médias. Ainsi, les personnes souhaitant bénéficier de cette opération chirurgicale sont priées d'attendre ledit communiqué et de ne pas faire le déplacement jusqu'à Toamasina. Cette organisation humanitaire internationale s'est déjà engagée à couvrir les frais de déplacement des patients. Les soins comprendront des consultations post-opératoires et un soutien psychologique pour faciliter la réintégration des patients dans leur communauté.

Missions. Le navire-hôpital Mercy Ships a accosté Toamasina en début février. Pendant sa mission, en collaboration avec le ministère de la Santé, l'équipe médicale sur le navire prévoit de réaliser plus de 1150 interventions chirurgicales spécialisées gratuites et de dispenser une formation ciblée aux professionnels de santé locaux. A bord de ses navires, une moyenne de 3 000 bénévoles par an, issus de 60 pays, contribuent à l'oeuvre de Mercy Ships. Des professionnels tels que des chirurgiens, dentistes, personnel infirmier, formateurs dans le domaine de la santé, cuisiniers, marins, ingénieurs et agriculteurs dédient leur temps et leurs compétences à cette cause.