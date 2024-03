Madagascar: Trésor public - Mise en place d'un nouveau poste comptable pour la gestion des projets sur financement extérieur

Les actions pour l'amélioration du taux d'absorption des crédits sur financements extérieurs se concrétisent.

Le ministère de l'Economie et des Finances, via la Direction Générale du Trésor, a mis en place la Trésorerie Principale en charge des Projets sur Financement Extérieur (TPPFE).

Objectifs 100 jours.Opérationnelle depuis hier, la TPPFE est en effet destinée à alléger et accélérer le traitement des opérations liées à la réalisation des projets sur financement extérieur, notamment ceux financés par la Banque mondiale. Rattaché à la Direction de la Comptabilité Publique, ce nouveau poste comptable dont la mise en place figure parmi les objectifs 100 jours, du ministère de l'Économie et des Finances, aura le mérite d'améliorer le taux de d'absorption des crédits destinés à financer des projets. Il s'agit, en somme, de changer la donne puisque jusqu'à présent ce taux de décaissement demeure encore très faible. « Ce poste comptable va gérer directement la comptabilité des projets bénéficiaires des financements en provenance des partenaires techniques et financiers, qu'il s'agisse de prêts ou de dons », a précisé Mbinison Dorette Ratsiahavana, directrice de la Comptabilité publique.

Compétences et persévérance.Dirigée par le trésorier principal, Jean Michel Rabary, qui a été installé officiellement, hier à son poste, la TPPFE est composée d'agents triés sur le volet en raison de l'importance de leurs missions. « Nous vous appelons à faire preuve de compétences et de persévérance car les missions qui vous incombent sont très importantes, non seulement pour la Direction Générale du Trésor et le ministère mais également et surtout pour le pays » a déclaré, Andry Rajaofetra, le Directeur général du Trésor lors de la cérémonie d'installation officielle de la TPPFE. Il les a également incités à « travailler en toute intégrité et transparence et éviter à tout prix, la corruption ». Une mission capitale, en tout cas, pour ce nouveau poste comptable qui va gérer pas moins de 90 projets de développement.