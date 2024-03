Togo: Les Togolais réclament plus d'actions en faveur du climat

Seulement près de la moitié des citoyens déclarent avoir entendu parler des changements climatiques

Key findings

Six Togolais sur 10 (61%) disent que les sécheresses sont devenues plus graves dans leur région ces 10 dernières années.

Seulement près de la moitié (47%) des Togolais affirment avoir entendu parler des changements climatiques.

Parmi ceux qui sont au courant des changements climatiques : o Près des trois quarts (73%) disent que le phénomène rend la vie pire. o De grandes majorités pensent que les citoyens ordinaires peuvent agir pour réduire les effets des changements climatiques (86%) et que le gouvernement doit agir dès maintenant pour les limiter, même aux dépends de l'économie (83%). o De fortes majorités s'attendent à « beaucoup plus » d'actions de la part du gouvernement (84%), des pays développés (78%) ainsi que du commerce et de l'industrie (77%) pour amenuiser les effets des changements climatiques.

Environ la moitié (48%) des citoyens togolais approuvent les performances du gouvernement dans la résolution du problème des changements climatiques.

Les changements climatiques constituent de nos jours l'un des défis majeurs auxquels la planète est confrontée. L'ampleur de ce phénomène d'ordre mondial ne laisse pas les pays africains en marge. Au Togo, les changements climatiques sont suivis d'une montée du niveau de la mer et d'une tendance à l'assèchement du climat affectant sérieusement différents secteurs d'activités ainsi que la santé humaine (GIZ, 2017 ; Tadégnon, 2021).

Afin de prévenir et de limiter les dégâts liés à ces changements climatiques, le Togo a élaboré en 2009 un Plan d'Action National d'Adaptation et s'est engagé depuis 2014 dans le processus de Planification Nationale d'Adaptation aux Changements Climatiques (GIZ, 2017). De plus, le Togo est partie prenante de plusieurs conventions dont la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques et s'est pleinement investi avec la communauté internationale pour l'atteinte de l'Objectif No. 13 des Objectifs de Développement Durable (République Togolaise, 2015). C'est dans cette logique que le Togo a récemment lancé le projet de renforcement de la résilience aux changements climatiques des communautés côtières (Ministère de l'Environnement et de la Ressource Forestière, 2022).

Cette dépêche rend compte du module d'enquête spécial inclus dans le questionnaire Afrobarometer Round 9 pour explorer les expériences et les perceptions des Togolais sur les changements climatiques.

Selon les résultats, la majorité des Togolais estiment que les sécheresses sont devenues plus graves dans leur région ces 10 dernières années, et près de la moitié des répondants disent être au courant des changements climatiques.

Parmi ceux qui sont informés du concept, de larges majorités disent que le phénomène rend la vie pire, que les citoyens ordinaires peuvent contribuer à réduire les effets des changements climatiques et que le gouvernement doit impérativement prendre des mesures pour les limiter, même si cela peut engendrer des coûts économiques.

De fortes majorités s'attendent à « beaucoup plus » d'actions de la part du gouvernement, des pays développés ainsi que du commerce et de l'industrie dans cette lutte contre les conséquences des changements climatiques.

Iman Badana Egougnon Iman Badana Egougnon est chercheur au Center for Research and Opinion Polls (CROP), partenaire national d'Afrobarometer au Togo.

Emmanuel Houenou Emmanuel Houenou est chargé de communication au Center for Research and Opinion Polls (CROP).