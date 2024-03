Madagascar: Marché de PPN - Sensibilisation des opérateurs pour stabiliser les prix

Les prix appliqués sur le marché local doivent être raisonnables et justifiés par les coûts, selon le Ministère de l'Industrialisation et du Commerce (MIC). Les directions régionales de ce département mènent des actions de sensibilisation à travers le pays.

Des réunions de sensibilisation sur les prix et la stabilité du marché local sont organisées dans les différentes régions du pays. Il y a une semaine, la Direction régionale de l'Industrialisation et du Commerce Anosy a organisé une rencontre de travail rassemblant les opérateurs économiques importateurs et les commerçants grossistes. Cette rencontre visait à informer les acteurs économiques locaux sur l'évolution des prix sur le marché international et ses répercussions sur le marché local. D'après les organisateurs, l'objectif principal de cette réunion était de sensibiliser les commerçants sur l'importance du respect des réglementations en vigueur, notamment pour prévenir les spéculations abusives, en particulier durant cette période critique de soudure. Les autorités ont souligné que les prix pratiqués pour les consommateurs doivent être raisonnables et justifiés, conformément à la législation en place.

Approvisionnement constant. À noter qu'à Taolagnaro, l'approvisionnement en Produits de Première Nécessité (PPN) dépend largement des marchandises en provenance de Toamasina et de Toliara. Cependant, afin de stabiliser les prix du riz, un aliment de base crucial dans cette région, une collaboration avec la société d'État SPM (State Procurement of Madagascar) a été sollicitée. Cette initiative vise à assurer un approvisionnement constant et à des prix raisonnables pour répondre aux besoins locaux.

L'atelier, qui a réuni une diversité d'acteurs, a affiché l'importance et la complexité de la question. Outre les opérateurs économiques et les autorités locales, la présence du président de la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) de Taolagnaro a été remarquée, signe de l'engagement des institutions représentatives dans la recherche de solutions pour la stabilité économique locale.

De plus, les représentants de l'association des consommateurs ont participé activement aux discussions, témoignant de l'importance d'une approche inclusive et participative dans la résolution des défis économiques. Bref, cette réunion à Taolagnaro a mis en lumière les efforts concertés pour assurer la stabilité des prix et la disponibilité des produits essentiels sur le marché local. Elle souligne également l'importance de la coopération entre les acteurs économiques, les autorités gouvernementales et les organisations de la société civile pour garantir une économie équilibrée et inclusive.