Madagascar: Santé - Le rattrapage de la vaccination contre la rougeole en cours

La rougeole continue de faire des ravages en Afrique. La course pour rattraper les enfants n'ayant pas encore reçu de dose de vaccin contre la rougeole se poursuit. Cette initiative a été lancée en 2023 par de nombreux pays africains et se poursuivra en 2024. Ce vaste programme de rattrapage est une collaboration entre l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'Unicef.

L'objectif est de vacciner 22 millions d'enfants, dont 6,1 millions en Afrique, qui n'ont pas bénéficié d'une vaccination contre la rougeole ces dernières années. La majorité de ces enfants vivent en Angola, en République démocratique du Congo (RDC), à Madagascar et au Nigeria. La campagne est également en cours à Madagascar, selon l'OMS.

Selon le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef), un enfant sur trois n'a jamais été vacciné. L'objectif de cette campagne menée conjointement par le ministère de la Santé publique et ses partenaires est d'augmenter le taux de couverture vaccinale à Madagascar. Dans cette campagne, il s'agit également de « rattraper » ceux qui ont manqué laseconde dose du vaccin, et qui restent vulnérables tant qu'ils n'ont pas achevé leur schéma vaccinal, car deux injections sont recommandées à 9 mois et entre 15 et 18 mois. Il a été récemment expliqué que si le taux de couverture vaccinale dépasse 95 %, cela crée une immunité collective permettant de prévenir une épidémie. Dans le cas contraire, cela expose ces enfants à des maladies très dangereuses, et cela entraîne également des risques épidémiques.

En effet, le principal objectif est de réduire le taux de mortalité infantile, qui risque de connaître une hausse importante.