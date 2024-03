Madagascar: Motocross / GP 100% MX - Lucas Robert devance les champions locaux

Le pilote de La Réunion, Lucas Robert, remporte la victoire au Grand Prix 100% MX dimanche à Ambohidava. Claudio Tida termine deuxième devant Mathias Plantive.

En démonstration. Le pilote de La Réunion, Lucas Robert, sur Yamaha 250, a dominé les débats au Grand Prix 100% MX comptant pour la troisième manche du championnat de Madagascar de moto cross ce week-end sur le circuit d'Ambohidava à Ambatolampy-Tsimahafotsy. Le tracé a été modifié et refait par rapport à celui de la première manche.

Victoire haut la main de Lucas Robert qui a franchi en premier la ligne d'arrivée. Il a effectué douze tours en vingt minutes et a accumulé cinquante points à l'issue des deux manches. Lucas Robert a effectué une belle entame de course et a vite mené dès le premier tour. Il a devancé la tête du peloton de plus de 100 mètres au deuxième tour et a creusé l'écart au fil de la course. «J'ai bien roulé, je me suis senti bien avec la moto. Je participe plutôt au championnat de La Réunion et mon objectif est de gagner dans cette ile, mais comme j'ai l'opportunité de venir ici trois ou quatre fois dans l'année, je suis satisfait. Je suis là pour me faire plaisir et faire du spectacle, et si je peux gagner, tant mieux», se réjouit Nicolas Robert.

Combat des titans

Il est venu à Madagascar pour participer à des courses, pour la première fois, en 2015. Il a plutôt participé au 4 Heures Honda et aux courses à Toamasina sur le sable. Il sera en lice au 4 Heures Honda en compagnie de Mathias Plantive ce week-end.

Le duel de choc pour la seconde place entre Claudio Tida et Mathias Plantive, champion national en titre, a été rude. La place du dauphin a été finalement ravie par Claudio Tida qui a engrangé seize points à la première manche et vingt unités à la deuxième. Mathias s'est ainsi contenté de la troisième place avec un cumul lui aussi de trente-six points.

La victoire est revenue à Andy Andrianirina dans la catégorie élite 2. Il a été talonné par Miaro Razafimahefa et Miadantsoa Razafinarivo qui ont effectué chacun douze tours. Quant aux autres résultats, Karnezis Steven a été sacré chez les juniors. Le multiple champion Tsirava Razafimahefa n'a pu faire mieux cette fois que la deuxième place derrière Nicolas chez les vétérans 1.

La victoire des vétérans 2 a été remportée par l'intouchable Tarzan Makboul. Pour les autres catégories, Kevino décroche le sacre chez les amateurs, Guillaume Tsiranana en 85cc, Louna et son frère Thomas Ramanantsoa en 65cc et Nirindray dans la catégorie 50cc. Le prochain grand rendez-vous à ne pas rater sera le 4 Heures Honda ce week-end.