Cote d'Ivoire: Échanges commerciaux entre Ankara et Abidjan- Le volume actuel estimé à plus de 362 milliards deFcfa

La Turquie et la Côte d’Ivoire vont travailler pour augmenter le volume des échanges commerciaux entre ces deux pays qui sont de 600 millions de dollars actuellement, soit 362,659 milliards de Fcfa, a annoncé le président de la Grande Assemblée nationale de la Turquie, Numan Kurtulmus, au terme d’une audience avec le Président de la République, Alassane Ouattara. Rapportent des sources proches de la Présidence ivoirienne. C’était le lundi 04 mars 2024 à la résidence du Chef de l’Etat à Abidjan-Cocody.

« Nous avons exprimé notre détermination, tant du côté ivoirien que du côté turc, à augmenter ce volume des échanges commerciaux. Nous allons aussi travailler ensemble pour renforcer les relations économiques, les investissements, la culture, l'éducation, le tourisme », a indiqué Numan Kurtulmus.

Selon le président de la Grande Assemblée nationale, la Turquie « suit et apprécie le développement qui a lieu en Côte d'Ivoire ».« La Côte d'Ivoire est l'un des pays les plus importants de l'Afrique de l'Ouest, un pays qui offre un potentiel de développement dans la sécurité et la stabilité », a-t-il ajouté, non sans affirmer que « dans une perspective gagnant-gagnant, la Turquie veut continuer à collaborer étroitement avec tous les pays africains ».

En plus des sujets bilatéraux dont les deux personnalités ont parlé, la question de bâtir un système international beaucoup plus juste que le système actuel existant et tout ce qui peut être fait pour soutenir la cause palestinienne afin de mettre fin à cette crise ont été au centre des échanges, à en croire Numan Kurtulmus. Saisissant l’occasion, il a salué l'accueil chaleureux et l’hospitalité du Président Alassane Ouattara qui, a-t-il fait savoir, a présenté ses remerciements pour la position de leadership du Président turc et des idées qu'il défend dans l'aide internationale.