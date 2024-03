Afrique de l'Ouest: Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre - Le vice-président, Ousmane Diagana, chez le Premier ministre

Le Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, a reçu en audience le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, lundi 4 mars 2024, à la Primature.

Neuf mois après sa dernière visite au Burkina Faso où il a inauguré de nouveaux bureaux de la Banque mondiale (BM), à Ouagadougou, le vice-président de la BM pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Ousmane Diagana, a été reçu en audience, lundi 4 mars 2024, à la Primature. Dans les échanges avec le Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, il a dit remercier le gouvernement burkinabè pour sa coopération avec la BM. «

L'ouverture des bureaux de la Banque mondiale symbolise la volonté de la Banque de jouer pleinement sa mission au Burkina Faso en y restant plus que jamais présente dans le contexte de crise sécuritaire avec des ramifications sur les plans économique et social et dans un contexte de crise dans le monde entier », a indiqué le vice-président de la BM pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre.

M. Diagana a ajouté qu'il a écouté avec « beaucoup » d'attention le message du chef du gouvernement relatif à la vision stratégique et « ambitieuse » du Burkina Faso d'apporter des solutions à ces crises et d'aller vers un développement harmonieux et inclusif. « J'ai partagé, avec le Premier ministre, les programmes que la Banque mondiale met en oeuvre actuellement au Burkina Faso qui accompagnent la vision du gouvernement.

J'ai également évoqué la nécessité de faire évoluer ces programmes pour que nous puissions avoir des résultats plus rapides et plus importants à travers le financement des investissements et les réformes mis au point pour le soutien de la Banque mondiale au développement de l'agriculture, de l'élevage, l'accessibilité de l'électricité au maximum de Burkinabé et le fonctionnement, en amont, des écoles et des centres de santé », a-t-il confié. Pour M. Diagana, ces échanges avec le chef de l'exécutif burkinabè se situent dans un partenariat dynamique entre le Burkina Faso et la BM.

Il a rappelé que beaucoup de partenaires techniques et financiers appuient le Burkina Faso, pour son développement. « Je suis, donc, présent avec d'autres partenaires techniques et financiers et des expertises de la Banque mondiale dans le cadre de ma visite », a soutenu le vice-président de la BM pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre.