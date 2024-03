Afrique de l'Est: L'Éthiopie et le Danemark s'efforcent de renforcer leurs relations bilatérales dans divers domaines de coopération

<strong>Addis Abeba, — L'Éthiopie et le Danemark ont annoncé qu'ils travailleraient au renforcement des relations diplomatiques entre les deux pays, qui durent depuis plusieurs années et reposent sur divers domaines de coopération.

La commission permanente des relations étrangères et des affaires de paix de la Chambre des représentants a discuté avec les membres de la commission de politique étrangère du Parlement danois.

En outre, Dr. Dima Negeo, président du Comité permanent des relations étrangères et des affaires de paix, a expliqué les changements survenus dans les secteurs politique et économique en Éthiopie au cours des dernières années.

Il a également expliqué la question actuelle de la paix et de la tranquillité dans le pays, notamment la mise en oeuvre de l'accord de paix conclu à Pretoria pour apporter une paix durable dans le pays.

Le gouvernement est attaché à une paix durable et a énuméré les mesures qu'il prendra pour résoudre les problèmes de sécurité dans les régions d'Amhara et d'Oromia par le dialogue et des moyens pacifiques.

Dans son explication, il a mentionné la contribution de l'Éthiopie à la paix au Soudan, au Soudan du Sud et en Somalie afin qu'une paix et une stabilité durables prévalent en Afrique de l'Est.

%

Il a également expliqué la contribution de l'Éthiopie à la paix et à la sécurité de la région ainsi que le développement économique du protocole d'accord avec le Somaliland pour obtenir une porte maritime.

Pour sa part, le président de la commission de politique étrangère du Parlement danois, Michael Astrup, a indiqué que la commission est venue en Éthiopie pour connaître la situation actuelle en Éthiopie et donner des conseils sur les conditions favorables pour amener les relations entre les deux pays à un meilleur niveau.

Les membres de la commission de politique étrangère du Parlement danois ont exprimé leur appréciation pour les efforts du gouvernement éthiopien pour résoudre pacifiquement les problèmes intérieurs afin d'assurer la paix et la sécurité en Afrique de l'Est.

Les représentants parlementaires de l'Éthiopie et du Danemark ont convenu de travailler ensemble en échangeant leurs expériences sur la participation des femmes au parlement et dans d'autres relations parlementaires.

Les deux pays se sont également largement consultés sur des questions visant à renforcer davantage leurs relations dans les secteurs économique, politique et social.