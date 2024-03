Madagascar: Miss Monde 2023 - Antsaly Rajoelina a encore toutes ses chances

Dernière ligne droite pour notre représentante au concours Miss Monde 2023, Antsaly Rajoelina, cette semaine. En effet, la grande finale de la 71ème édition de ce concours Miss Monde aura lieu le 9 mars prochain en Inde. Les candidates sont désormais en pleine répétition pour la phase finale. Notre miss en tout cas a encore toutes ses chances pour se qualifier à la grande finale.

Antsaly Rajoelina n'a pas démérité durant les différents challenges auxquels elle a dû faire face dans le cadre de cette compétition mondiale, d'autant plus qu'elle est la seule représentante de la délégation malgache durant cette compétition de haut niveau. Elle a, en rappel, gagné la première place de l'épreuve Sport Africa et accède au Top 25 du Head-to-Head Challenge.

Samedi 2 mars dernier, elle a porté haut le nom de Madagascar en portant sur elle une robe qui symbolise l'unicité de la Grande île, créée par Bogasy, durant le World Designer Challenge. Même si sa robe n'a pas été choisie, ce fut une grande fierté pour elle de représenter les 28 millions de Malgaches à travers cette robe qui a été prénommée Barea, en lien avec l'exploit de cette équipe nationale malgache qui a pu rallier et mettre d'accord le pays tout entier pour une seule et même cause, à une certaine époque.

Il s'agit d'une robe sirène unique, à empiècement, tissée en rafia, sertie d'amulettes en « vakana » qui rappellent la tradition des ancêtres, et de fleurs en guipure, qui sont censées représenter toutes les jeunes filles du pays, dans une matière délicate, fragile et douce, méritant toute l'attention.

Antsaly a par ailleurs pu défendre la cause qu'elle tient farouchement à soutenir dans sa lutte contre la violence sexuelle envers les enfants, dans la soirée de ce dimanche 03 mars soir, durant la finale du concours « Beauty with a purpose ».

Elle sollicite actuellement le soutien et la participation du public dans le cadre de l'épreuve « Multimédia challenge », une épreuve consistant à poster une vidéo ou une photo avec les hashtags #savethetiger #tabodatiger #madagascarsavethetiger, avec son identification pour que notre miss Antsaly Rajoelina puisse la reposter et obtenir plus de points.

Plus que quelques jours donc avant que cette aventure se termine définitivement pour notre courageuse candidate qui est déjà en plein répétition pour la Grande Finale.