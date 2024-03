Madagascar: Jubilé - Uditec célèbre ses 10 ans avec ferveur et effervescence

« S'unir pour grandir », telle est la devise de l'Uditec dans le cadre de son dixième anniversaire. Pour marquer en grandes pompes l'évènement, la célébration a été ponctuée par une soirée de gala pendant laquelle les collaborateurs se sont retrouvés. Pour ce faire, une cérémonie de remise de certificats et de cadeaux a été le point fort de la soirée. Une reconnaissance pour ces employés qui ont été là durant ces 10 années. Par la même occasion, l'entreprise a donné d'autres récompenses en rapport à différentes activités organisées durant cette soirée.

Uditec, une filiale de HV Holdings, a été fondée à Madagascar en 2013. S'imposant dans le domaine de la distribution à Madagascar, Uditec étant le représentant officiel du géant Samsung se fait très vite une place prépondérante dans le milieu en développant ses activités sur le marché local avec plus de 28 marques authentiques, internationales tels que Samsung, Midea, Seb Dont Tcl, Trust, Emtop et Atul Rik. Ce statut l'a propulsée au sommet dans la spécialisation de l'importation, l'achat et la revente en gros de diverses gammes d'appareils technologiques.

En commençant avec 10 employés, l'entreprise compte actuellement plus de 650 collaborateurs. Dans son élan de développement, l'entreprise a lancé sa chaîne de 'retail' avec les magasins Cosmos. Le premier magasin Cosmos fût ouvert à Tsaralalàna en 2015. Désormais, on peut compter 18 magasins à travers Madagascar dont 8 sur Tana et 10 dans les villes des provinces, notamment à Tamatave, Tuléar, Majunga, Fianarantsoa, Ambilobe, Antsirabe, Diégo, Fort Dauphin et Sambava.

%

Philanthropie. Plus qu'une entreprise, Uditec participe régulièrement aux activités RSE à travers la fondation Hematlal Veljee. La fondation est également active dans le développement de l'éducation à Madagascar. Dans ce cadre, elle apporte son soutien à des établissements scolaires et contribue à la construction de plusieurs écoles EPP à Antananarivo. La fondation Hematlal Veljee vient en aide aux plus démunis à Antananarivo et dans d'autres régions de l'Île en procédant à des distributions gratuites de produits de premières nécessités.

En plus de cela, Uditec effectue chaque année des donations et distributions de produits alimentaires, pour chaque fokontany où les magasins Cosmos sont implantés, pendant les fêtes de l'indépendance et de fin d'année. Depuis 2021, Uditec est impliquée dans diverses actions de reboisement à travers Madagascar. Dans le cadre de la célébration de son 10ème anniversaire, l'entreprise a organisé une journée de reboisement avec la participation de ses collaborateurs pour un total de 3 130 arbres plantés. Concernant Tana, le reboisement s'est fait à Ambatofahavalo et pour les provinces, une partie du personnel des magasins a réalisé les actions de reboisements dans divers sites tandis que d'autres ont effectué des donations à des orphelinats et aux centres sociaux.