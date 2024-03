Gabon: Mindoubé - Théâtre d'une forte exportation illicite de rebuts ferreux et non ferreux

Mindoubé serait-il devenu le cimetière de rebuts ferreux et non ferreux exploités illégalement ? C'est du moins la question qui taraude les esprits de beaucoup d'observateurs. Il serait devenu le théâtre d'une forte exportation illicite de rebuts ferreux et non ferreux, comme c'est le cas du coté de la ville pétrolière, Port-Gentil. Cette activité de collecte qui a été initiée pour aider des jeunes gabonais, connaît une mutation déplorable.

Selon les informations recueillies, les rebuts ferreux et non ferreux sont légalement interdits d'exportation. Ils sont interdits pour la raison qu'ils doivent être utilisés en priorité comme intrants pour les unités industrielles.

Il est donc établi, au regard de ce qui précède, que cette activité a été organisée par l'administration pour aider les jeunes gabonais à s'autonomiser. De ce fait, tous les rebuts collectés sont vendus aux industriels qui fabriquent le fer à béton utile à la construction.

Le constat fait, il existe un vaste réseau d'exportation illicite de rebuts ferreux et non ferreux vers l'endroit dit cimetière de Mindoumbé. D'après les renseignements reçus, ce réseau serait en collaboration avec un autre installé dans la cité pétrolière, Port-Gentil . Lequel réseau recevrait ces rebuts ferreux et non ferreux collectés auprès des entreprises pétrolières et les exporte vers le Nigeria de manière illicite.

Les inquiétudes gagnent du terrain car si ce phénomène n'est pas arrêté à temps, il va manquer de matière première aux industriels. Des sujets expatriés gagnent du terrain dans ce domaine dédié aux jeunes gabonais qui lutte contre leur chômage. En plus, ces sujets étrangers manipulent et exploitent ces jeunes qui parfois, ont maille à s'en sortir. Les responsables administratifs et politiques du pays devraient se pencher sur la situation afin de trouver de solutions durables et profitables pour la jeunesse gabonaise.

Il faut rappeler à des fins utiles que les métaux non ferreux comprennent tous les métaux à l'exception du fer. Ce sont principalement l'aluminium, le cuivre, le plomb, le zinc, l'étain, le nickel et le chrome