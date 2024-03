Algérie: Chargé par le président de la République, Attaf participe à une réunion ministérielle de l'OCI

ALGER — Chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, est arrivé, lundi à Djeddah au Royaume d'Arabie saoudite, pays frère, pour participer, mardi, à une réunion extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères (MAE) des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), indique un communiqué du ministère.

"Les travaux de cette session extraordinaire porteront sur les développements de l'agression israélienne incessante contre la bande de Ghaza et l'examen des voies et moyens susceptibles de permettre à l'Organisation de la coopération islamique de renforcer ses efforts et de faire pression pour contribuer effectivement et efficacement à mettre un terme à la guerre génocidaire que subit le peuple palestinien", lit-on dans le communiqué.

La participation de M. Attaf à cette réunion sera "l'occasion de réaffirmer le soutien constant de l'Algérie à la cause palestinienne et son engagement immuable à poursuivre ses efforts et démarches visant à amener la Conseil de sécurité onusien à assumer ses responsabilités à l'égard du peuple palestinien", selon la même source.

Le ministre aura également des rencontres bilatérales avec le secrétaire général de l'OCI, ainsi qu'avec nombre de ses homologues participant aux travaux de cette session, a ajouté le communiqué.