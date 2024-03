Algérie: Education - Nécessité d'achever les projets en cours avant la prochaine rentrée scolaire

BEJAIA — Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belaabed, a insisté, lundi à partir Bejaia, auprès de l'ensemble des acteurs relevant de son secteur sur la nécessité d'achever les projets en cours, notamment ceux inhérents à la réalisation des structures pédagogiques, avant la prochaine rentrée scolaire afin d'améliorer la qualité de l'enseignement.

Le ministre a exhorté les concernés à fournir plus d'effort pour mettre en oeuvre et achever les programme des réalisations des infrastructures scolaires et celles allant de pair avec elles, à l'instar des cantines scolaires, avant la prochaine rentrée scolaire.

Il a souligné l'impératif de respecter ce délai afin d'assurer une rentrée "sereine et aisée, autant pour les effectifs scolaires que pour leurs encadrements et par ricochet, se donner toutes les chances d'améliorer les niveaux et la qualité de l'enseignement".

L'expérience a montré que nombre de programmes n'avancent pas à l'allure voulue pour moult raisons, particulièrement pour un déficit de coordination entre diverses instances de décisions locales, et cette situation induit des retards dans la concrétisation des projets impactant, dans la foulée, la qualité de l'enseignement, selon les explications fournies sur place au ministre par les responsables du secteur.

Le ministre a, à ce titre, constaté de visu la surcharge des classes à Bejaia, où, parfois et par endroits, on regroupe jusqu'à 40 élèves par classe.

M. Belaabed a tenu, dans ce contexte, à souligner "la nécessaire coordination" entre les instances agissant autour de ces programmes, notamment la wilaya, la direction de l'éducation et celle des Equipements publics, ainsi que les Assemblées populaires communales, pour leur donner le coup de fouet salvateur.

Durant sa visite à Bejaia, le ministre a inauguré deux nouveaux lycées, l'un à Tichy l'autre à Ighzer Ouzarif, un CEM à Boukhlifa et une école primaire à Ighzer Ouzarif dans la daïra de Oued Ghir.

Il a également posé la première pierre du projet de construction d'une école primaire dans le quartier périphérique de Sidi-Ahmed à Bejaia.