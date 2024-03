Algérie: La thématique 'Femmes, paix et sécurité', une des priorités de l'Algérie durant son mandat au Conseil de sécurité

ALGER — Le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil, a affirmé, lundi, que, conformément aux orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, la thématique "Femmes, paix et sécurité" était une des priorités que l'Algérie s'emploiera à mettre en avant durant son mandat au Conseil de sécurité des Nations Unies.

Dans une allocution lue en son nom par le vice-président du Conseil de la nation, M. Mohamed Réda Oussahla, à l'occasion d'une Journée parlementaire sur "Les contributions des femmes à la consolidation des valeurs de maintien de la paix et de la sécurité internationales: les luttes des femmes algériennes pendant la Révolution de libération comme modèle", M. Goudjil a précisé que l'Algérie, "qui a été élue avec mérite en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2024-2025, et conformément aux orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, s'emploiera à mettre en avant la thématique +Femmes, paix et sécurité+ comme l'une de ses priorités et s'efforcera durant son mandat à consolider le rôle et la place des femmes dans les domaines de la paix et de la sécurité".

Il a affirmé que les efforts de l'Algérie en faveur du renforcement du rôle des femmes dans la consolidation de la paix et de la sécurité s'inscrivaient en droite ligne avec la résolution 1325 adoptée par le Conseil de sécurité en 2000.

Ces efforts, a-t-il ajouté, "répondent aussi aux mutations géopolitiques mondiales actuelles, face auxquelles la diplomatie algérienne s'attache à occuper la place qui sied à l'Algérie, sous la direction éclairée et clairvoyante du président de la République, dans un contexte international en proie à des défis économiques, géopolitiques et sécuritaires, notamment en matière énergétique".

D'ailleurs, "l'Algérie est désormais l'un des principaux acteurs dans l'équation énergétique mondiale", a-t-il soutenu, estimant que "la tenue récemment à Alger du 7e Sommet du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF) en est la meilleure illustration".

Selon lui, l'anniversaire de la résolution précitée est l'occasion de mettre en avant le rôle des femmes algériennes dans le processus d'édification de l'Algérie, de réitérer l'attachement de notre pays aux buts et principes de la Charte des Nations Unies, de réaffirmer notre soutien constant au rôle dont cette organisation est investie et de passer en revue les réalisations et les défis.

M. Goudjil a fait observer, dans ce sens, que "ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde", en référence aux souffrances quotidiennes des femmes palestiniennes à Ghaza et des femmes sahraouies, "est en totale contradiction avec les buts de la Charte onusienne".

Il a également évoqué "la lutte des femmes algériennes durant la Révolution de libération, dans l'édification du pays au lendemain de l'indépendance et dans la lutte contre le terrorisme barbare durant la décennie noire, outre ses sacrifices pour hisser haut le drapeau de l'Etat algérien, décrochant ainsi une place prestigieuse et écrivant l'Histoire de notre grand pays, son passé, son présent, mais aussi son futur".

Le président du Conseil de la nation a saisi l'occasion de la Journée internationale des femmes (8 mars) pour saluer hautement les étapes parcourues par l'Algérie, sous la conduite du président de la République, en faveur de "l'autonomisation politique, sociale, économique et culturelle des femmes, en vertu de la révision constitutionnelle du 1er novembre 2020, et en concrétisation de ses 54 engagements".