Afrique: Oran - Près de 160 exposants au Salon international de l'industrie, de l'énergie, de la logistique et de l'exportation

ORAN — La sixième édition du Salon international de l'industrie, de l'énergie, de la logistique et de l'exportation (Oran-Invest Expo) a été inaugurée, lundi au Centre des conventions "Mohamed Benahmed" à Oran, avec la participation d'environ 160 exposants nationaux et étrangers.

La cérémonie d'ouverture de cette manifestation économique, organisée par l'Agence "Sunflower Communication" et qui s'étale sur quatre jours, a été supervisée par le wali d'Oran, Saïd Sayoud, qui était accompagné du ministre libanais de l'Industrie, Georges Bouchekiane, ainsi que des Ambassadeurs d'Ethiopie, du Mozambique et du Burkina Faso en Algérie, en plus des Consuls généraux de France et de Turquie à Oran.

Lors de leur visite des différents stands du salon, les ambassadeurs ont exprimé leur volonté de conclure des accords de partenariat entre les opérateurs algériens et leurs homologues africains dans de nombreux domaines, dont entre autres l'industrie l'agroalimentaire, l'agriculture, les mines, le tourisme et les transports.

Le salon rassemble environ 140 entreprises nationales publiques et privées spécialisées dans le domaine de l'industrie et de l'exportation, ainsi que des sociétés étrangères activant en Algérie et d'autres venues de Chine, d'Italie, de Turquie, du Vietnam, du Pakistan et d'autres pays, en plus d'établissements bancaires et des compagnies d'assurance.

Il est prévu, en marge de ce salon, la signature d'une quarantaine d'accords de partenariat entre opérateurs locaux et leurs homologues étrangers dans de nombreux secteurs comme l'industrie et le bâtiment.

Et pour encourager les jeunes universitaires et ceux porteurs de projets innovants, un espace d'exposition a été mis gratuitement à la disposition de l'Ecole Nationale Polytechnique d'Oran, l'Université d'Oran 1 "Ahmed Ben Bella" et à 15 startups et auto-entrepreneurs de différentes wilayas.

L'objectif est de leur permettre de se rapprocher des opérateurs économiques et, éventuellement, dénicher des opportunités pour la mise en exécution de leurs projets et leur financement.

Au menu du salon, également, des conférences et des débats avec comme thèmes des sujets liés aux moyens de développement et de modernisation de l'activité économique, aux partenariats rentables, à l'encouragement des investissements et à la promotion des exportations, a-t-on souligné.