Algérie: Commerce - Lancement d'une campagne nationale de sensibilisation contre le gaspillage

ALGER — Le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, a lancé, lundi, une campagne nationale de sensibilisation contre le gaspillage, à travers un spot publicitaire intitulé: "Mobilisons-nous tous pour lutter contre le gaspillage et rationaliser la consommation".

La campagne dont le coup d'envoi a été donné par le ministre du secteur, Tayeb Zitouni au niveau du Centre commercial "Carrefour" à Alger, vise principalement à sensibiliser à l'importance de lutter contre toute forme de gaspillage et à la consommation rationnelle notamment à l'approche du mois de ramadan.

Le ministre a mis en exergue l'importance de la solidarité avec les personnes nécessiteuses pour lutter contre le gaspillage, citant à titre d'exemple les quantités du pain gaspillées durant le mois sacré (plus de 100 millions de baguettes), et dont le coût est estimé à 320 millions de dollars par an (près de 900 millions de baguettes).

A cet effet, il a été décidé cette année de lancer une action de solidarité avec la participation de la société civile, des autres secteurs ministériels et de tous les acteurs pour lutter contre le phénomène du gaspillage qui impacte divers domaines, dans le but d'inculquer la culture de la consommation rationnelle.

M. Zitouni a également souligné l'importance du rôle du conditionnement dans la lutte contre le gaspillage afin de permettre au citoyen d'acheter la quantité qui correspond à ses besoins.

Par ailleurs, le ministre a souligné l'importance de généraliser le e-paiement, notamment au niveau des centres commerciaux, relevant que 70 % des citoyens payent toujours leurs factures d'achats en espèces.

Répondant à une question sur la disponibilité des produits de large consommation lors du mois sacré, M. Zitouni a assuré que la garantie de la disponibilité des produits en quantités suffisantes est une des principales instructions données par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et sur laquelle il a toujours insisté.

Après avoir affirmé que tous les produits de large consommation et autres produits étaient disponibles sur le marché, le ministre a fait savoir que le travail se poursuit pour assurer la distribution de ces produits, le maintien de la stabilité des prix et le respect des marges bénéficiaires par les importateurs et les producteurs.

Plusieurs produits ont été exportés tels que l'oignon, la pomme de terre, les agrumes et les dattes, a précisé M. Zitouni, ajoutant que d'autres produits ayant connu des perturbations en matière d'approvisionnement ont été interdits à l'exportation à l'image de la tomate.

Concernant la lutte contre la flambée des prix durant le mois du Ramadhan, le ministre a insisté sur la mobilisation des agents de contrôle à cet effet en vue de réguler le marché, relevant que le travail se poursuivait pour contrôler la chaîne de distribution et assurer la traçabilité des produits et la régulation des prix.

Dans ce sillage, il a appelé les citoyens à signaler les dépassements des commerçants qui augmentent les prix des produits sans motif, saluant les efforts des associations de protection du consommateur.

S'agissant des concours d'évaluation des meilleurs produits de consommation, M. Zitouni a souligné qu'"il est interdit à toute personne de dire que tel ou tel produit est le meilleur en Algérie sans passer par les circuits officiels de l'Etat et les services de santé habilités pour évaluer les produits".

"Toutes les initiatives sont les bienvenues qu'elles soient pour la sélection du meilleur produit de l'année ou l'orientation des consommateurs", a-t-il fait savoir, mais cela doit se faire "conformément aux conditions, règles juridiques et normes en vigueur et ce dans le cadre de la transparence et de la participation de l'ensemble des secteurs".