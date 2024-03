Algérie: 7e Sommet du GECF - L'UNEP salue la Déclaration d'Alger

ALGER — L'Union nationale des entrepreneurs publics (UNEP) a salué, lundi, dans un communiqué, la Déclaration d'Alger adoptée lors du Sommet des pays membres du Forum des pays exportateurs de gaz, tenu samedi dernier à Alger, sous la présidence du président de la République M. Abdelmadjid Tebboune.

"L'UNEP se félicite de l'organisation par l'Algérie du Sommet du GECF et du contenu de la Déclaration d'Alger adoptée à l'unanimité des membres", a-t-elle précisé dans son communiqué.

"Les témoignages de reconnaissance des participants sur les conditions d'accueil, de travail et le contenu de la Déclaration d'Alger témoignent des capacités de notre pays à accueillir et organiser des événements internationaux de première importance", s'est félicité l'UNEP.

L'organisation patronale a estimé que "ce Sommet, qui a vu une forte participation et a enregistré l'adhésion de nouveaux membres qui renforcent le Forum, est le signe de la place et du rôle de notre pays sur la scène internationale en général et gazière particulièrement".

L'UNEP a également salué "la haute teneur et la portée stratégique des discours d'ouverture et de clôture du Sommet prononcés par Monsieur le Président de la République qui a notamment souligné la nécessité d'avoir une vision commune pour la préservation des intérêts des producteurs et consommateurs et le rôle essentiel que joue le gaz dans la réalisation du développement durable et la satisfaction mondiale de plus en plus croissante d'énergie".

Concernant la Déclaration d'Alger, la même organisation a relevé que ce document "a souligné la volatilité de la demande du gaz naturel affectant négativement la performance de l'économie mondiale et la nécessité d'assurer des prix équitables et stables qui assurent des investissements viables à même de renforcer et la sécurité énergétique et le besoin impérieux de sécuriser la demande et les approvisionnements à travers des contrats à long terme".