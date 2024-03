Algérie: Le ministre de la Communication reçoit le DG de l'ASBU

ALGER — Le ministre de la Communication, Mohamed Laagab a reçu, lundi à Alger, le Directeur général (DG) de l'Union de radiodiffusion des Etats arabes (ASBU), Souleiman Abderrahim, actuellement en Algérie dans le cadre d'une visite de travail, accompagné du Directeur général du Centre arabe d'échange d'informations et de programmes, Mohsen Karim Slimani, a indiqué un communiqué du ministère.

"Cette rencontre a été l'occasion d'évoquer le renforcement de la coopération et de la coordination entre l'Algérie et l'ASBU", a précisé la même source soulignant que "l'Algérie et l'ASBU entretiennent des relations de coopération solides à travers les institutions de radiodiffusion, de télévision et de diffusion, ainsi que le Centre arabe d'échange d'informations et de programmes, dont le siège se trouve à Alger, des institutions actives dans les différentes commissions techniques, d'ingénierie et exécutives relevant de l'ASBU".

"L'Algérie veille à apporter le soutien suffisant au Centre arabe d'échange d'informations et de programmes et à travers lui à l'ASBU, en reconnaissance des efforts consentis pour coordonner et renforcer la coopération médiatique arabe commune", selon la même source.

Les établissements médiatiques bénéficieront des droits de diffusion des différents championnats et manifestations sportives internationales ainsi que les sommets arabes et de la couverture des rites du Hadj, acquis par l'ASBU au nom de ses membres.

"L'ASBU contribuera à faire la promotion de l'image de l'Algérie à l'étranger" via la couverture des grands évènements organisés en Algérie tels que le Sommet arabe tenu les 1 et 2 novembre 2022 et le 7e Sommet des chefs d'Etat et de Gouvernement des pays exportateurs de gaz (GECF) qui a eu lieu à Alger du 29 février au 2 mars 2024, en plus d'autres manifestations sportives, selon le ministère.

L'Algérie participe activement à toutes les activités annuelles organisées par l'ASBU, notamment le Festival arabe de la radio et de la télévision arabes et le Congrès des médias arabes.